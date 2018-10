Stiri pe aceeasi tema

Pentagonul are dificultati in a recruta tineri americani din cauza excesului ponderal al acestora, dar, chiar si dintre cei inrolati, tot mai multi sunt supraponderali, ceea ce le afecteaza eficacitatea de lupta, noteaza vineri AFP preluata de Agerpres. 'Astazi, aproape o treime din tinerii…

- Pentagonul are dificultati în a recruta tineri americani din cauza excesului ponderal al acestora, dar, chiar si dintre cei înrolati, tot mai multi sunt supraponderali, ceea ce le afecteaza eficacitatea de lupta, noteaza vineri AFP.

- Administrația de la Washington a decis ca va continua sa susțina eforturile militare impotriva militanților islamiști conduse de armata franceza in Mali, a declarat marți Jim Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.„Nu avem nicio intenție sa reducem suportul…

- Mihai Fifor a efectuat o vizita oficiala in SUA, unde s-a intalnit cu șeful Pentagonului, James Mattis! Fifor l-a avut alaturi și pe Goerge Maior, ambasadorul Romaniei in SUA. Ministrul Apararii a fost acuzat ca este in relații bune cu Maior, omul pe care Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu…

- Washington, 19 sep/Agerpres/ - Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a dezmintit categoric marti articolele din presa anuntand apropiata sa plecare din administratia Donald Trump. "Nu iau deloc in serios toate astea", a declarat seful Pentagonului, citat de Reuters. "De cate ori am mai vazut…

- Statele Unite au organizat funeralii naționale „eroului american” John McCain, dar la care Donald Trump nu a fost invitat, dupa desele conflicte pe care le-a avut cu el. Vezi galeria foto + 8 + 8 John McCain, cunoscut pentru nonconformismul sau si capacitatea de a pasi peste diviziunile politice, si-a…

- Ministrul american al Apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump. "Trebuie sa consideram spatiul ca un domeniu de lupta in dezvoltare…

- Ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, a dat asigurari marti ca capacitatile armatei britanice nu vor fi diminuate dupa Brexit, care se va produce in martie 2019, relateaza AFP. "Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu va avea niciun impact asupra securitatii si apararii Europei",…