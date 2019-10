Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Giurgiu au descoperit intr-un microbuz condus de un cetatean sarb, care a vrut sa intre inRomania, 750 de kilograme de cannabis care pe piata neagra valorau aproximativ 9 milioane de euro.

- Culturi de cannabis au fost gasite pe malul raului Ilisua din Bistrița-Nasaud. DIICOT anunța ca patru persoane sunt reținute, dupa ce in locuințele a doua dintre ele s-au gasit cantitați impresionante de plante, scrie Mediafax.Polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate din Bistrița…

- Polițiștii din cadrul IPJ Giurgiu au fost sesizați, pe 20 august, la 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca pe un teren agricol ce aparține de orașul Mihailești, arde un autoturism de la o miriște, în interiorul caruia se afla o persoana.

- Ne-am cam obisnuit noi, carasenii, cu migratia si tocmai cand era sa zicem ca nimic nu mai e nou sub soare la acest capitol, politistii de frontiera au dat peste un caz surpriza: o familie de cetateni chinezi, ajunsa in Belgrad cu avionul, a fost transportata cu masina de o ruda, a trecut…

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Cei trei au fost prinși noaptea de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița, județul Caraș-Severin. Pentru ca nu…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat zece cetațeni irakieni, trei barbați, trei femei și patru copii, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetațean sarb. Mașina inmatriculata iin Serbia, in care se aflau migranții a fost oprita in trafic, pe comunicația…

- Accidentul a avut loc in localitatea Ghimpați din județul Giurgiu. Șoferul, in varsta de 49 de ani din Constanța se afla baut la volan. A pierdut controlul TIR-ului și s-a rasturnat. "In aceasta perioada desfasuram actiuni de control in trafic al camioanelor, dar un sofer de TIR din Constanta…

- O captura de aproape 3 kilograme de canabis a fost realizata, in trafic, de polițiștii și procurorii din Bistrița-Nasaud. Marți, 16 iulie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – B.T. Bistrița-Nasaud, in colaborare cu Poliția Municipiului…