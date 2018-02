Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 08.00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Din judetul Calarasi nu pleaca spre Bucuresti, Constanta sau Slobozia.

- O suta de trenuri in judetele aflate sub cod portocaliu de viscol sunt anulate, miercuri, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit CFR, traficul feroviar se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vand de pana la 60 de kilometri pe ora.

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 8:00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. "Vom face actualizari periodice, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren'',…

- Din cauza conditiilor meteo in aceasta dimineata CFR Calatori a decis anularea a peste o suta de trenuri de calatori.Vizate de aceasta decizie sunt si trenuri catre si dinspre Constanta.Lista cu trenurile anulate in aceasta dimineata poate fi consultata AICIMasurile operative care se iau au ca PRIORITATE…

- Din cauza viscolului și a lipsei de vizibilitate, autoritațile județului au luat miercuri dimineața decizia de a inchide doua tronsoane de drum național. De la ora 7.00 este inchis DN2 E 85 Buzau – Urziceni, și, tot in aceasta dimineața a fost inchis drumul spre Slobozia, DN2 C, Costești – limita cu…

- Numarul trenurilor de calatori anulate din cauza conditiilor meteo a ajuns la 122, potrivit datelor actualizate publicate marti de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook. "Vom face actualizari periodice, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren'', precizeaza compania.…

- Numarul de trenuri anulate a ajuns la 120 iar drumurile cu circulația oprita crește de la ora la ora. CFR și Centrul INFOTRAFIC al Poliției Romane au transmis care este situația traficului terestru, aerian și naval.

- Conditiile de vreme vitrega – ninsori, viscol, dar si temperaturi scazute – au adus probleme, marti, atat la nivel de transport rutier, cat si feroviar. Se circula in conditii de iarna, drept urmare pot aparea si intarzieri. De asemenea, sunt si situatii in care garniturile pe unele rute au fost anulate,…

- Un numar de 90 de trenuri dintre cele 1.200 ale CFR Calatori sunt anulate la aceasta ora, din cauza temperaturilor foarte scazute. Potrivit CFR Calatori, din cele circa 1.200 de trenuri ale CFR Calatori, au fost anulate 90, respectiv pana in 10 la suta din numarul total. ”In functie…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Cele mai afectate au fost...

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura și CFR Calatori sunt operaționale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud a țarii - București, Craiova, Galați…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord…

- Un numar de 19 trenuri care ar fi trebuit sa soseasca sau sa plece din Bucuresti, Timisoara si Craiova aveau intarzieri, marti dimineata, in jurul orei 8:30, din cauza viscolului, potrivit CFR Calatori.

- 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata, 27 februarie, din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori.

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata in urma conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. „Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara si marti in conditii de iarna, fara linii inchise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului si a viscolului. Marti se mentine masura de anulare a unor trenuri pentru eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor…

- Pentru data de 27 februarie 2018 in contextul condițiilor meteo nefavorabile, a fost decisa anularea a aproximativ 3% din cele ~1200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. Masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii intervențiilor cu utilaje și pluguri de zapada și…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna.…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru drumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.Compania Nationala…

- CFR Calatori a anulat 37 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat compania feroviara pe pagina de Facebook. De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta intreruperea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri, potrivit…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui a fost inchisa in totalitate, luni seara, din cauza viscolului. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 20.00 a fost inchisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, din cauza viscolului…

- Potrivit CFR Calatori, cele sase trenuri adaugate pe lista celor anulate sunt: R 7372 Galati – Faurei; R 9410 Piatra Olt – Caracal; R 9409 Caracal - Piatra Olt; R 9139 Craiova – Calafat; IR 1885 Titu – Targoviste; IR 1888 Targoviste – Titu. De asemenea, trei trenuri care ar fi trebuit sa ajunga din…

- UPDATE – ora 17:30 – Numarul trenurilor anulate luni, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a ajuns la 58, conform ultimelor informatii actualizate, postate de CFR Calatori pe pagina proprie de Facebook. Din total, sase trenuri sunt InterRegio, respectiv Craiova – Sibiu si retur, Bucuresti Nord…

- Zeci de romani sunt blocati de ore intregi, pe aeroportul Ciampino din Roma. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, toate zborurile au fost anulate. Oamenii acuza lipsa de organizare si spun ca au ajuns sa se calce in picioare, cozile fiind interminabile.”Datorita condițiilor meteo toate…

- CFR Calatori a anulat luni, pana la ora 13:00, 52 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform informatiilor postate de companie pe pagina de Facebook. "Astazi a fost luata...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c în judeul Constana din cauza vremii nefavorabile (ninsoare abundent viscol) un numr de 17 trenuri (pe relaia Constana &ndash Mangalia Constana &ndash Medgidia Medgidia &ndash Tulcea i Ciulnia &ndash Slobozia Veche)…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. Compania precizeaza ca nu sunt linii si trenuri blocate, dar circulatia se desfasoara in conditii de iarna, fiind instituite comandamentele de iarna in sucursalele Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova.…

- Vantul sufla cu peste 70 de kilometri pe ora la malul Marii Negre. Nicio nava nu intra sau iese din porturile din Constanta si Midia. 37 trenuri programate sa circule astazi au fost anulate din cauza viscolului.

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Mai multe drumuri naționale și județene au fost inchise din cauza viscolului. De asemenea, din cauza vantului puternic, in judetul Constanta au fost inchise porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea.

- Potrivit CFR Calatori, in contextul temperaturilor foarte scazute si a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna. "Din cauza…

- CFR Calatori anunta ca, luni dimineata, nu sunt linii închise și nici trenuri blocate, iar circulația se desfașoara în condiții de siguranța. Unele trenuri au totuși zeci de minute întârziere.

- Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest era oprit miercuri dimineata din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului, la ora 8:30 sase trenuri de calatori stationand temporar, informeaza CFR SA printr-un comunicat remis AGERPRES. "Mentionam…

- Zeci de trenuri anulate de la 1 martie CFR Calatori nu a decis inca lista exacta a trenurilor care vor fi anulate de la inceput de martie, insa nu vor fi 100 cum s-a propus initial, ci aproximativ 50, au spus reprezentantii companiei. Dintre acestea, aproximativ 20-25 vor fi anulate permanent,…

- In urma cu 85 de ani a avut loc greva muncitorilor feroviari de la Atelierele CFR Grivita care s-a transformat intr-o revolta și a dus la ciocniri intre lucratorii de cale ferata și jandarmi, precum și la moartea a 7 persoane, intre care și Vasile Roaita, un tanar lucrator, a carui imagine a fost folosita…

- Un accident feroviat grav s-a produs luni in Austria. Poliția austriaca spune ca o persoana a fost ucisa și alte 20 au fost ranite, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca cele doua trenuri s-au ciocnit in jurul orei 12:25 pm, in timp…

- Fostul ministru Elena Udrea reactioneaza pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca a plecat din tara: „Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie «pe surse» ca «Elena Udrea a parasit tara»!!! Asa, si??? Si ce daca «am parasit tara»??? Ce va agita atat de…

- CFR Calatori va anula de la 1 martie aproape 100 de trenuri in toata țara pe motiv ca sunt nerentabile, fiind prea puțini calatori interesați de aceste curse. Unele trenuri vor fi anulate numai in week-end dar 25 vor fi anulate complet. CFR Calatori sustin ca ”din anularea garniturilor la care traficul…

- Compania Blue Air a anunțat astazi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, intreruperea zborurilor pe ruta Timișoara – Iași – Cluj. „Stimați pasageri, din cauza fricțiunilor create de catre Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara suntem nevoiți sa va informam asupra deciziei companiei…

- Un medic specialist gastroenterolog povesteste, pe Facebook, cum n-a reusit sa se angajeze dupa 11 ani de studii superioare, iar pentru cele 5 ore predate saptamanal la facultate ar urma sa ia doar 50 de lei pe luna deoarece contributiile la stat se platesc la valoarea salariului minim pe economie."Sunt…

- Zeci de persoane au fost ranite si numeroase curse aeriene au fost anulate la Tokyo, din cauza ninsorilor, in contextul in care autoritatile au emis o prima alerta de vreme rea in ultimii patru ani, relateaza News.ro citand AFP.

- Trei trenuri de calatori sunt oprite, joi dupa-amiaza, pe Valea Prahovei din cauza unui pom care a cazut pe liniile electrice, un echipaj de interventie aflandu-se la fata locului pentru remedierea problemelor. Potrivit reprezentantilor Politiei Transporturi Feroviare Prahova, copacul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. "Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte, nu…

- Peste sase mii de curse au fost anulate sau amanate din cauza viscolului si a ninsorilor din ultimele zile. Iar, dupa ce zapada a inceput sa se topeasca, aeroportul a fost inundat. In plus, doua aeronave s-au lovit pe pista.

- In jur de 135 de turiști sunt blocați, duminica seara, la Cabana Babele, din cauza viscolului. Turiștii au urcat in cursul zilei cu telecabina din Bușteni, dar din cauza viscolului, aceasta nu a mai putut funcționa. Salvamontiștii și jandarmii din Dambovița, Argeș și Pahova incerca sa coboare turiștii…

- Site-ul unei intreprinderi sociale din Rosia Montana care realizeaza obiecte de imbracaminte din lana a fost blocat cu o postare pe Facebook a lui Dacian Ciolos. Fostul premier a scris pe facebook o postare in care susține ca i-a dat cadou ambasadoarei Suediei in Romania o pereche de sosete de lana…

- In imaginile video se vede cum doua femei o bat pe cea de-a treia, chiar la intrarea in scoala a elevilor. La scandalul care a avut loc marti dupa-amiaza au asistat mai multi copii, intre care unul mic, in carucior, care plange zgomotos. Femeile au fost despartite de doi barbati. Reprezentantii…

- Primul deces din cauza lipsei tratamentului cu imunoglubulina s a inregistrat in aceasta dimineata. Anuntul a fost facut de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. O femeie din Alba a murit dupa ce nu a primit tratamentul cu imunoglobulina.Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata…