Aproape nicio zi fără ploi torenţiale şi disconfort termic! N. Dumitrescu Codurile galbene de furtuni si ploi torentiale au devenit, in ultima perioada, atentionari “la ordinea zilei”, nefiind asezare din tara, inclusiv din Prahova, unde localnicii sa nu aiba de suferit din cauza precipitatiilor abundente. Iar apele fie au inundat casele, fie gradinile, facand una cu pamantul legumele si zarzavaturile, la toate aceste necazuri adaugandu-se si disconfortul termic, din cauza caldurii nefiresti inregistrate in aceasta perioada a anului, combinata cu umezeala. La nivelul judetului Prahova, probleme din cauza ploilor, destul de serioase, au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

