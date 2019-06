Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) și filiala sa bavareza, Uniunea Social-Democrata (CSU), s-au clasat pe primul loc in alegerile europarlamentare din Germania, conform rezultatelor provizorii emise de Parlamentul European, conform Mediafax.Alianța CDU-CSU (dreapta) au obținut 28,70% dintre voturi,…

- Verzii au inregistrat un record de voturi la alegerile europene de duminica, obtinand un uluitor scor de 20 de procente in Germania si scoruri de peste 10 la suta in alte cateva mari tari europene. Asta in contextul in care tinerii votanti au indemnat la actiune pentru a stopa fenomenul incalzirii globale.

- Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamagitoare partidelor aflate la guvernare în Franta si Germania, considerate cele doua motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a carui victorie clara a asigurat socialistilor spanioli un rol important in UE, transmite…

- Scorurile istoric reduse inregistrate de partidele din coalitia de centru-dreapta a cancelarei Angela Merkel la alegerile pentru Parlamentul European de duminica relanseaza semnele de intrebare cu privire la sansele de supravietuire ale guvernului german, cu cateva luni inainte de alegerile regionale,…

- Verzii germani si-au dublat procentul de voturi duminica la alegerile europene, ocupand locul doi dupa conservatorii cancelarului Angela Merkel, care desi sunt in frunte inregistreaza o scadere istorica, in timp ce social-democratii ajung pe pozitia a treia, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Conform…

- Cu o luna inainte de alegerile pentru Parlamentul European, numai unul din doi cetateni germani poate desemna un candidat important al unui partid, releva un sondaj care mai arata ca doar un german din patru stie cine este Manfred Weber, relateaza miercuri dpa si politico.eu. Sondajul efectuat de grupul…