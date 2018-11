Aproape jumătate dintre francezi au consumat canabis cel puţin o dată în viaţă Sondajul a aparut la cateva zile dupa aprobarea unei legi in Franta care prevede o amenda de pana la 200 euro pentru consumatori si care inlocuieste o norma drastica din 1970, ce prevedea un an de inchisoare si o amenda de 3.750 de euro pentru cei care utilizeaza canabis. Studiul a fost realizat de Observatorul francez pentru droguri si toxicomanie (OFDT) in randul a peste 20.000 de persoane si a ajuns la concluzia ca 11% dintre francezi au consumat canabis in 2017,relateaza EFE.



Studiul releva un numar mai mare de consumatori de sex masculin si constata o crestere a consumului in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

