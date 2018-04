Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din zborurile europene de marti ar putea suferi intarzieri din cauza unei defectiuni tehnice la sistemul de gestionare a zborurilor, anunta Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene, Eurocontrol. Eurocontrol a anuntat ca aproximativ jumatate dintre cele 29.500 de zboruri…

- SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National (SEN) in dimineata zilei de joi, 29 martie 2018, „ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei”.

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55%, dupa ce societatea a informat, ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni.

- Vineri, incepand cu ora 7:30, a fost inchisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, km 12+000 – km 105+500, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, anunta CNAIR. Aeronavele decoleaza si cu 40 de minute…

- Locuitorilor din Cernavoda le fuge pamantul de sub picioare la propriu. Doua strazi din oras s-au surpat dupa ce zapezile cazute la inceput de martie s-au topit si s-au infiltrat in pamant. Situatia este atat de grava, incat cateva case risca acum sa se darame. Autoritatile ridica din umeri si spun…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat joi o analiza a sistemului de salarizare in bancile europene, la cateva zile dupa ce Deutsche Bank a acordat prime substantiale, in ciuda unei noi pierderi anuale, scrie AFP.

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul…

- Daca in prima etapa din returul Ligii a IV-a de fotbal s-au amanat doua partide, Olimpic Bocsa – AS Chiesd si Real Criseni – Sportul Simleu, la finalul saptamanii trecute, s-a desfasurat un singur meci din cadrul rundei cu numarul doi a returului. Motivul il reprezinta conditiile meteorologice, majoritatea…

- Din cauza poleiului, pe aeroportul Otopeni mai multe curse aeriene au fost anulate. Alte zboruri au avut întârzieri de câteva ore. Avioanele nu au decolat din cauza gheții care s-a depus pe fuselaj. Degivrarea le-a dat serios de furca angajaților.

- UPDATE: ora 19:15 – Doua curse care trebuiau sa ajunga, in aceasta seara, la Iasi dinspre Bucuresti nu au mai plecat de pe Aeroportul Otopeni, deoarece firma care se ocupa de degivrare, care are contract cu operatorii aerieni, a ramas fara lichid degivrant. Alte doua curse externe care au plecat din…

- Au aparut deja primele incidente in Capitala din cauza fenomenului de freezing rain/ploaie inghețata. Circulația tramvaiului 41 este blocata in acest moment. Ploaia inghețata a cuprins deja mașinile și strazile, au aparut incidente, mai multe tamponari ușoare din cauza poleiului. Șinele tramvaiului…

- Fenomenul meteorologic rar "freezing rain" sau ploaia inghetata impiedica in prezent decolarea avioanelor de pe aeroportul Otopeni si nu se stie cat va dura aceasta situatie, potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). In prezent sunt afectate 10 zboruri. Ultima decolare a avut loc la…

- Cu fonduri europene in valoare de peste 18 milioane de lei, instituția de cultura va fi consolidata, restaurata și dotata. Lucrarile vor fi finalizate in termen de trei ani și jumatate, interval in care fondul de carte va fi mutat in doua cladiri din municipiul Buzau. In urma unei investitii cu fonduri…

- Castelul Peles din statiunea Sinaia nu beneficiaza, de peste o luna, de incalzire din cauza unei defectiuni a centralei termice, reprezentantii muzeului spunand ca patrimoniul acestuia risca sa fie afectat de temperaturile scazute. Reprezentantul Muzeului National Peles, Daniela Voitescu, a declarat,…

- UPDATE! Pentru zborul Bacau – Liverpool, Blue Air a decis sa trimita o aeronava de la București, ca sa preia pasagerii, avand in vedere ca ceața s-a ridicat. Plecarea este programata dupa ora 13.00, de pe AIGE Bacau. Ceața da batai de cap... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aeroportul din Dublin a anuntat joi suspendarea traficului aerian incepand cu ora 16.00 GMT (18.00, ora Romaniei), "probabil" pana sambata, din cauza alertei rosii de ninsoare si polei care vizeaza Irlanda, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial, transmite AFP.

- "In urma unor defectiuni tehnice aparute la statia de predare masurare gestionata de catre operatorul national de transport al gazelor naturale, TRANSGAZ, a fost sistata alimentarea cu gaze naturale pentru clientii casnici si non-casnici din localitatile Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale, Zurbaua…

- Protestul minerilor de la Salinele Praid, Prahova și Targu Ocna le-a dat emoții autoritaților tocmai cand este mai mare nevoie de sare pe șosele. Aproape jumatate de zi, extracția și livrarea au fost sistate. In cele din urma, minerii s-au hotarat sa se intoarca la lucru.

- Zeci de romani sunt blocati de ore intregi, pe aeroportul Ciampino din Roma. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, toate zborurile au fost anulate. Oamenii acuza lipsa de organizare si spun ca au ajuns sa se calce in picioare, cozile fiind interminabile.”Datorita condițiilor meteo toate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.

- Zborurile pe distante scurte si medii vor fi mai putin afectate, 75% si, respectiv, 85% dintre acestea urmand sa fie operate. Compania aeriana a anuntat ca se astepta ca doar 28% din angajati sa-si intrerupa activitatea, ceea ce i-ar fi permis mentinerea a 75% din serviciile sale. Inaintea grevei, Air…

- Drumurile impracticabile din Munții Apuseni pun in dificultate intervențiile de urgența, insa, cand exista omenie se gasește și o rezolvare. Așa s-a intamplat marți, 13 februarie 2018, la Știuleți, unde a fost chemata ambulanța pentru o femeie cu insuficiența respiratorie și tensiune arteriala crescuta.…

- Peste 42.000 de pasageri care au calatorit din Romania au fost afectati de intarzieri, anulari si supraincarcari ale curselor, in 2017. Din acest motiv, calatorii ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de circa 12 milioane de euro. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe intarzieri si…

- Mainile noastre contin un numar foarte mare de receptori senzitivi. Si toti acesti receptori sunt conectati la creier printr-o retea complexa de nervi. Daca unul dintre nervi – sau o sectiune a nervului – este presat sau afectat intr-un fel sau altul, creierul nu va primi toate informatiile senzoriale…

- Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, avertizeaza ca avanpostul de rachete Iskander cu capacitate nucleara din enclava ruseasca Kaliningrad, situata pe flancul baltic, reprezinta o amenințare „pentru jumatate dintre statele europene”.

- Consiliul Județean Cluj a incheiat anul 2017 cu un bilanț extrem de pozitiv in ceea ce privește caștigarea de noi proiecte cu finanțare europeana nerambursabila, contractele semnate anul trecut determinand

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- „Eu sunt Oana Sorescu si in acest moment sunt perfect sanatoasa, lucru pe care nu puteam sa-l intrezaresc in urma cu 13 ani si jumatate. Mi-au spus ca mai am de trait doua luni si jumatate. Am doi baieti absolut fabulosi, care ma urmeaza pe acest drum. In momentul in care am primit acest diagnostic,…

- Oficiul Avocatului Poporului s-a autosesizat pe marginea Declarației comune a grupului de femei din Moldova, care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical in domeniul prenatal.

- Comisia Europeana a transmis, miercuri, ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din sistemul judiciar din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile aduse legilor justitiei, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese.

- Operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, Nuclearelectrica, anunta ca reactorul 2 va functiona la o capacitate cu 27% mai mica decat in mod normel duminica, din cauza unei defectiuni aparute la partea clasica a unitatii.

- Un caz tragic a avut loc in dimineata zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-o familie din raionul Straseni. Din cauza unei defectiuni a sistemului de incalzire, au avut de suferit mai multe persoane, care s-au ales cu intoxicatii grave. Persoanele aflate in stare de inconstienta au fost depistate de catre…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care rafalele de vant ajung la…

- Inspectorii Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) au inceput o ancheta, miercuri, in orasul aradean Santana, unde se suspecteaza ca mai multe localnice, intre care angajate ale Primariei si rude ale acestora, au beneficiat ilegal de fonduri europene printr-un program destinat femeilor abuzate,…

- Grupul Air France-KLM a anulat 228 de zboruri europene care urmau sa plece sau sa ajunga pe aeroportul Schiphol din Amsterdam joi dimineata, in conditiile in care se asteapta ca o furtuna sa perturbe traficul pe acest aeroport, informeaza Reuters. Potrivit KLM, compania care opera zborurile anulate,…

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Pasagerii care intentionau sa zboare ieri de la Craiova catre Valencia au avut de asteptat cateva ore in aeroport din cauza ca aeronava care trebuia sa ii duca la destinatie a avut o defectiune tehnica. Reprezentantii companiei aeriene au solicitat ...

- Finalele de simplu si dublu ale turneului WTA de la Shenzhen China , dotat cu premii totale de 626.750 dolari, in care va evolua romanca Simona Halep, numarul unu mondial, respectiv perechea Irina Begu Simona Halep, au fost amanate din cauza ploii si mutate in sala.Finalele au fost amanate succesiv…

- Zborurile companiei Blue Air, 0B2916 ROMA-BACAU și 0B2904 MADRID-BACAU au fost redirecționate pe Aeroportul Internațional Iași. Aeronavele nu au putut ateriza in Bacau din cauza ceții. Pasagerii vor fi transportați cu autocarele pe ruta Iași- Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...