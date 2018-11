Stiri pe aceeasi tema

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- Datele oficiale ale guvernului de la Berlin, preluate de Deutsche Welle, arata ca romanii și polonezii sunt principala resursa de forța de munca din Germania. Locurile de munca din Germania nu ar mai putea fi ocupate fara lucratorii veniți din Europa de Est, mai ales din Polonia si Romania – 422.000…

- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a plecat luni intr-un turneu in Africa, ce o va conduce in Ghana, Malawi, Kenya si Egipt, calatorie in care nu va fi insotita de sotul sau, presedintele Donald Trump, relateaza AFP. O Prima Doamna care calatoreste in strainatate fara presedinte nu este un fapt…

- Un studiu realizat de catre Oxford Economics pentru producatorul de echipamente audio Plantronics a dezvaluit ca zgomotul de la locul de munca este un motiv principal pentru care productivitatea scade. Acesta a fost realizat pe un e;antion de 500 de angajati din companii mari din SUA, Marea Britanie,…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat luni ca autorul anonim al editorialului din New York Times in care este criticata abilitatea lui Trump de a fi presedinte, „incearca sa submineze puterea executiva” si a adaugat ca Departamentul de Justitie ar trebui „sa investigheze” identitatea…

- Un numar de 18 tineri artisti - trei din Franta, doi din Germania, doi din Japonia si cate unul din Olanda, Italia, Norvegia, Bulgaria, Romania, China, Coreea de Sud, Australia, Estonia, Israel si Statele Unite ale Americii - s-au calificat in Etapa a II-a a Sectiunii de Violoncel a Concursului International…

- Comunitatea globala este in pragul unui moment istoric, in contextul in care, pana in anul 2020, peste jumatate din populatia lumii va putea fi catalogata drept "clasa mijlocie", conform expertului Homi Kharas, de la Institutul Brookings. Homi Kharas, citat de cotidianul The Washington Post,…