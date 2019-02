Aproape jumatate din angajatii cu contract individual de munca au primit salariul minim pe economie in 2018 Ponderea contractelor de munca pentru norma intreaga (CIM) cu salariul brut peste 4.500 lei era, la 1 octombrie 2018, de doar 15,34% in totalul CIM inregistrat la nivelul economiei nationale, informeaza Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM).



Potrivit unui comunicat al PIAROM, remis marti AGERPRES, anul trecut, la 1 octombrie, 48,14% dintre contractele de munca pentru norma intreaga inregistrate in Romania corespundeau unui salariu mediu brut aflat in zona salariului minim pe economie, respectiv: 39,20% dintre CIM cu norma intreaga erau incheiate la valoarea salariului minim pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

