Aproape fiecare cetățean din Ecuador ar putea avea datele personale expuse online Saptamâna aceasta a fost dezvaluita una dintre cele mai grave scurgeri de date la nivelul unei țari, care ar putea expune informațiile personale ale fiecarui cetațean al Ecuadorului în mediul online, scrie CNBC.



Peste 20 de milioane de oameni, printre care și 7 milioane de copii, au avut datele expuse din cauza unui server nesecurizat al unei firme de marketing și analiza din Ecuador, potrivit companiei de securitate vpnMentor.



Populația Ecuadorului este de aproximativ 16.5 milioane de persoane, ceea ce înseamna ca toata populația ar putea fi afectata de aceasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile și videoclipurile postate pe conturile private de Instagram și Facebook nu sunt atat de private pe cat ar parea. Acestea pot fi accesate, descarcate și distribuite public de catre prieteni și urmaritori printr-o simpla abordare simpla.

- Facebook, implicata intr-un nou scandal. De data aceasta, e vorba de o scurgere de informatii care a viuat aproape jumatate de miliard de persoane. Concret, 419 milioane de numere de telefon ale utilizatorilor retelei de socializare au fost facute publice, intr-o baza de date online.

- Compania Facebook a anuntat, marti, ca va lansa un instrument ce permite utilizatorilor sa gestioneze datele personale primite de reteaua de socializare de la alte site-uri si aplicatii despre activitatea lor online in afara platformei de socializare, informeaza The Guardian si France 24.

- Modificarile privind vanzarea cartelelor telefonice sunt prevazute intr-un proiect de ordonanța de urgența a Guvernului, care a fost pus azi in dezbatere publica de catre MCSI și care, pentru a se ajunge sa se aplice, are nevoie de aprobarea Executivului și de publicarea in Monitorul Oficial. Inițiativa…

- Date personale ale aproximativ 106 milioane de persoane din SUA si Canada au fost furate intr-un atac cibernetic care a vizat firma de servicii financiare Capital One, anunta BBC.Presupusul hacker, o femeie, a fost arestat luni.

- Peste 20.000 de oameni au semnat o petiție online pentru pedeapsa cu moartea in cazul criminalului in serie din Caracal. In mai puțin de 24 de ore, peste 20.000 de oameni au semnat online petiția pentru reintroducere pedepsei cu moartea in Romania. „Pedeapsa cu moartea a fost abolita prin Decretul-lege…

- Daca va intrebati de ce feed-ul de social media este inundat cu fotografii ale unor celebritati sau ale prietenilor din lista brusc imbatraniti, multumiti FaceApp. Aceasta este noua nebunie pe Instragram, Facebook si Twitter. Incepand de miercuri de la ora 11 dimineata, FaceApp a fost cea mai buna oferta…

- Rușinea aduce banii! Asta e principiul pe care merg autoritațile din China, care sancționeaza rau platnicii tot mai aspru. Pana acum erau harțuiți la telefon, dar s-au inventat pentru ei și alte proceduri: afișarea in public a datelor personale.