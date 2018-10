Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani a fost impuscat din greseala la o partida de vanatoare desfasurata, vineri, pe fondul de la Bulzesti, judetul Hunedoara. Starea victimei este grava. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 53 de ani din Hunedoara se afla in stare grava dupa ce a fost impușcat la o partida de vanatoare. El a fost impușcat accidental, vineri, pe fondul de la Bulzești, județul Hunedoara. Starea victimei este grava, consemneaza Mediafax. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Un barbat a fost inpușcat accidental pe fondul de vanatoare Bulzești, din județul Hunedoara. Incidentul s-a petrecut astazi in jurul pranzului. Un grup de barbați a participat la o partida de vanatoare de mistreți, legala. Insa din cauza neatenției, unul dintre vanatori a fost impușcat in zona abdomenului.…

- Aurica Beldeanu (67 de ani) i s-a facut și a cazut din picioare in timp ce se afla la La Biserica „Sf. Ilie” din Craiova, la priveghiul lui Ilie Balaci. Medicii au fost chemați de urgența, au incercat sa il resusciteze și l-au transportat in stare grava la spital. Primul diagnostic al medicilor este…

- Vești teribile de la Craiova. Dupa ce vestea morții lui Ilie Balaci a picat ca un trasnet pentru intreaga lume a fotbalului romanesc, astazi lui Aurica Beldeanu (67 de ani) i s-a facut și a cazut din picioare in timp ce se afla la Biserica "Sf. Ilie" din Craiova, la priveghiul lui Ilie Balaci. Medicii…

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar o adolescenta de 16 ani a fost grav ranita, intr un accident de circulatie care a avut loc sambata pe un drum judetean care face legatura intre localitatile Hobita si Rau Barbat din depresiunea Hategului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Hunedoara citat…

- Un barbat de 62 ani, din orasul Pucioasa, a fost transportat in stare grava la spital dupa ce ar fi fost lovit cu o caramida in cap, de un alt barbat de 46 ani, potrivit informatiilor furnizate, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, agresiunea…

- O femeie in varsta de 36 ani a murit, in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier produs pe drumul judetean DJ 172D, in localitatea Parva din judetul Bistrita Nasaud, iar fiul sau, de 13 ani, pasager in masina, a avut nevoie sa fie resuscitat si a fost preluat de un elicopter SMURD, informeaza…