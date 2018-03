Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz a semnat vineri, 23 martie, contractul pentru executia celor 3 statii de comprimare gaze a cate 10 MW prevazute in proiectul BRUA Faza 1, valoarea contractului fiind de aproape 300 de milioane de lei, se arata intr-un comunicat transmis luni de Ministerul Economiei. Contractul…

- Ministerul Culturii a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern referitor la crearea celei mai mari biblioteci online din Romania. Aceasta va fi accesata pe saitul culturalia.ro si va cuprinde peste jumatate de milion de resurse culturale, de la carti, la inregistrari audio si video.…

- Proiectul votat joi de consilierii locali a fost initiat de primarul Ionut Pucheanu si prevede, printre altele, reabilitarea si recompartimentarea actualului spatiu, dar si construirea unui nou corp cu subsol, parter si etaj, dotat cu aparatura moderna.

- Proaspat reales președinte al Rusiei pentru urmatorii șase ani, Vladimir Putin a anunțat ca interesul sau pentru urmatorii ani va fi buna-starea populației și ca nu dorește o cursa a inarmarii așa ca va scadea investițiile in armament, scrie AFP: Putin susține ca va face tot posibilul pentru a rezolva…

- Investițiile facute de Guvernul Romaniei in proiectele din Maramureș aduc, in comuna Bocicoiu Mare, suma de aproximativ 1,5 milioane de lei pentru reabilitarea unei gradințe și a doua școli. Astfel, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a aprobat suma de 375.000 de lei pentru…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in ianuarie 310 milioane euro, comparativ cu 387 milioane euro in luna ianuarie 2017, iar datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro, informeaza BNR intr-un comunicat. Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Proiectul de export va fi implementat de GSP Holding in cadrul unui program de investiții derulat de compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil&Gas și va consta in furnizarea de servicii de proiectare, achiziții, construcții-montaj, instalare a conductelor submarine,…

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordonanta de urgenta pentru declaratia unica pe care aproape un milion de romani vor trebui sa o depuna anul asta. Proiectul prevede mai multe termene pentru anul in curs si cei viitori, precum si bonifcatii ce pot fi chiar cumulate pentru cei…

- Investițiile și afacerile din România trec Prutul. În Republica Moldova, Asociația Investitorilor din România va consolida mediul de afaceri transparent, va crea noi locuri de munca și va atrage investitori straini pe piața moldoveneasca. În cadrul emisiunii…

- Primo-Pin in colaborare cu compania Eren Cons, ambele parte a grupului EREN, controlate de familia Enache, vor dezvolta un nou proiect rezidential in Brasov, in valoare de peste 11 milioane de euro. Proiectul este denumit House Residence 2 si va fi primul proiect imobiliar de amploare din zona Darste-Noua.…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat deja contractul pentru reabilitarea Podului Ștefan cel Mare, cu firma Tehnodomus din Arad. Este aceeași societate care a inlocuit treptele Catedralei Mitropolitane și care a lucrat și la reabilitarea malurilor Begai. Lucrarile pentru „reabilitarea…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, estimeaza un profit net de 29,5 milioane lei in acest an, in scadere cu 12% fata de rezultatul net preliminar realizat anul trecut, de 33,5 milioane lei potrivit bugetului de venituri si cheltuieli…

- Excluzand veniturile exceptionale obtinute din vanzarea actiunilor Visa in anul 2016, ING Bank Romania a obtinut venituri cu 112 milioane de lei mai mari, cu 20% mai mult fata de anul trecut, in timp ce profitul brut a crescut cu 143 milioane lei in 2017, cu 32% mai mare fata de 2016. Investitiile…

- Elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75% (acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera film etc.), potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat.Citește și: NEAȘTEPTAT!…

- 8 milioane de lei pentru Drumuri și Poduri Cluj. Consiliul Concurentei are ultimul cuvant Consiliul Judetean Cluj a aprobat majorarea capitalului social pentru Drumuri si Poduri Judetene cu 8 milioane de lei. Banii nu vor putea ajunge însa la societate decât dupa parcurgerea unor proceduri,…

- Numarul de angajati al Grupului OMV Petrom a scazut la sfarsitul anului trecut cu 7-, la 13.790 de salariati. Investitiile in valoare de 2,96 miliarde lei in 2017 au fost cu 15- mai mari comparativ cu 2016. Acestea au cuprins mai ales investitiile din Upstream, in suma de 2,43 miliarde lei, comparativ…

- Așa cum se prezinta, lista investițiilor de la nivelul Barladului pentru anul 2018 este foarte „subțire”. Comparativ cu 2017, cand fondurile alocate s-au ridicat la 18,6 milioane lei, in acest an suma este cu 3,7 milioane mai mica. Din total, 7,4 milioane de lei provin de la bugetul local, diferența…

- Incapabila sa-si localizeze, in ciuda ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa in valoare de 5 milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, citat de News.ro . Recompensa…

- Ce bugete vor avea societatile CJ Cluj in 2018. Unde se castiga cei mai multi bani Consiliul Judetean (CJ) Cluj urmeaza sa aprobe in sedinta din 19 februarie bugetele regiilor si societatilor comerciale la care este actionar majoritar pentru 2018. S.C. Tetarom SA, societatea…

- Personalul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu – Constanta beneficiaza de o crestere salariala de circa 100 de euro. Proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 prevede un castig mediu lunar, determinat pe baza cheltuielilor…

- Primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, a anunțat ca proiectul bugetului pe 2018 se afla in dezbatere publica, iar pe 19 februarie va fi supus aprobarii Consiliului Local. El a afirmat ca proiectul prevede venituri de 40,4 milioane de lei și cheltuieli de 49 de milioane. Primarul a mai spus ca…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Firma Clarom Trans se va ocupa, in urmatorii patru ani, de inretinerea si reparatiile necesare locurilor de joaca din Brasov. Oferta firmei brasovene a fost singura din cele doua care a intrat la evaluarea finala pentru atribuirea contractului-cadru scos la licitatie de Primaria Brasov. Initial, acest…

- Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici este pe circuit si urmeaza sa ajunga in sedinta Guvernului, spre aprobare. Prin urmare, imediat ce se aproba cererea de finantare, se vor demara procedurile de achizitie a navelor.

- Gigantul american Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu Fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de euro, transmite AFP, preluata de Agerpres. În anul 2012, Ministerul francez al Economiei a înştiinţat filiala franceză…

- Bugetul local pentru 2018 va fi mai mic decat cel din 2017, dupa cum se arata in proiectul de buget anunțat de Primaria Focșani. Daca in 2017 la buget au fost 210 milioane lei, in acest an, municipiul are doar 172 de milioane lei, pierzand 38 de milioane lei. Practic, din excedentul bugetar, bani de…

- In urmatorii trei ani, in judetul Vaslui se vor asfalta sau reabilita peste 700 de kilometri de drumuri judetene. 200 kilometri de drumuri se vor reabilita ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care reprezinta 102 kilometri. Prin proiectul „Drumului…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, dr. Raed Arafat, face in aceste zile un tur al Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta la a caror evaluare asista pentru a cunoaste problemele din sistem. Ministrul secretar de stat, Raed Arafat a anuntat ca din cei 600 de milioane de euro alocati anul…

- Boc vrea metrou: "Daca nu discutam solutii de pe acum, peste 30 de ani va fi prea tarziu" Primarul Emil Boc a anuntat, luni, ca transportul in comun si modernizarea strazilor sunt prioritati in bugetul municipiului Cluj-Napoca in 2018, printre proiectele preconizate fiind achizitia de troleibuze, tramvaie,…

- Primarul a anuntat, luni, ca transportul in comun si modernizarea strazilor sunt prioritati in bugetul municipiului in 2018, printre proiectele preconizate fiind achizitia de troleibuze, tramvaie, autobuze electrice si un studiu de realizare a metroului. Emil Boc a declarat, luni, in cadrul unei dezbateri…

- Cea mai mare suma stransa intr-o campanie de trei saptamani in Romania: peste 4 milioane de euro, de la peste 100.000 donatori, pentru construirea PRIMULUI SPITAL de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania Peste 100.000 de donatori, persoane fizice si juridice, au raspuns campaniei lansate…

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Proiectul prevede modernizarea unor statii de transformare din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice; Executia se va derula pe o perioada de 36 de luni si are ca obiectiv cresterea sigurantei preluarii energiei produse din resurse regenerabile; Investitia este cofinantata cu…

- Proiectul de buget al Capitalei prevede alocarea a aproximativ 10 milioane euro pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic si a 47,5 milioane euro pentru construirea de locuinte, gradinite si sali de sport, informeaza, sambata, Primaria Municipiului Bucuresti.

- Ministerul de Interne a aplicat pentru obținerea unei finanțari de 34 de milioane de euro in vedere informatizarii serviciilor de stare civila. Daca va fi implementat, romanii iși vor putea completa online actele necesare pentru eliberarea certificatelor de naștere, celor de casatorie, divorț și deces.…

- Dezvoltatorii romani de jocuri video isi doresc dublarea cifrei de afaceri in acest sector, la 300 de milioane dolari, in urmatorii ani, a declarat Catalin Butnariu, presedinte al Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA) "Industria romaneasca are peste 6.000 de angajati…

- Proiectul bugetului local al Primariei Targu Jiu ia in calcul venituri de 163,7 milioane de lei, fata de anul trecut cand a fost fundamentat pe 223 de milioane. Asta deoarece lefurile profesorilor nu mai sunt platite de primarii, ci...

- Consilierii locali din Dej au aprobat ieri, 23 ianuarie, in cadrul unei ședințe ordinare pe luna ianuarie, un proiect de hotarare privind finanțarea multianuala a obiectivului de investiții modernizare strazi in municipiul Dej, in valoare estimata de 25.000.000 lei. Potrivit proiectului, 70 de strazi…

- Conform unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara...

- Consiliul Local Dej a aprobat in cadrul ședinței ordinare pe luna ianuarie ce a avut loc azi un proiect de hotarare privind finanțarea multianuala a obiectivului de investiții Modernizare strazi in municipiul Dej, in valoare estimata de 25.000.000 lei. In acest proiect intra 70 de strazi, care vor fi…

- Boc: "Nu am renunțat la nimic din investițiile pe 2018". Totuși, un pod are de suferit Primarul Clujului susține la Realitatea FM ca nu s-a renunțat la nicio investiție pe anul acesta. "Nu am renunțat la nicio investiție pe 2018, am decis doar sa diminuam unele alocari și sa gradam alte…

- Clujul a facut un prim pas important pentru reteaua de metrou. Primaria a alocat pentru 2018 suma de 3,48 de milioane lei pentru studiul de prefezabilitate si diverse alte studii privind introducerea metroului in oras. Alte 23 de milioane de lei vor fi folositi pentru cumpararea de tramvaie, dintr-un…

- Orasul Tulcea ar putea avea anul viitor doua parcuri acvatice, unul dintre ele urmand sa fie o investitie privata, iar cel de-al doilea o investitie a Primariei municipiului, a declarat primarul Constantin Hogea.Autoritatea locala a aprobat certificatul de urbanism si studiul de oportunitate pentru…

- Proiectul de buget pentru anul 2018, al administrației locale din Campia Turzii, prevede o reducere a veniturilor la secțiunea de funcționare, cu circa 20.000.000 de lei și o diminuare a cheltuielilor cu aproximativ 15-17 milioane de lei, comparativ cu anul 2017. In schimb, se prevede o creștere a cheltuielilor…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte…

- Un numar de 35 de varstnici din comuna Plopis beneficiaza de asistenta sociala si medicala specializata, ingrijire la domiciliu si consiliere, printr-un proiect finantat in cadrul unui grant elvetian, prin care a fost infiintat, in localitatea Iaz, un centru integrat medico-social comunitar.…

- West Summer University, proiectul initiat in 2012 de Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest, va avea la dispozitie, in urmatorii trei ani, cate 700.000 de lei, ca urmare a unei finanțari prin proiectul Romania Secondary Education Project/ROSE.

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- Proiectul de hotarare privind plata contribuției din bugetul local al municipiului la Asociația de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL), pe anul 2018, a fost aprobat, joi, in ședința extraordinara a CL Alba Iulia. Daca pana acum, in fiecare an subiectul genera discuții, de aceasta data…