Aproape 90% dintre cetățenii Australiei susțin eutanasia voluntară asistată Susținerea procedurii de eutanasie voluntara a crescut în rândul australienilor cu 33 de procente în ultimii șase ani, conform datelor oferite de Vote Compass, scrie ABC News.



În 2013, când a fost pusa pentru prima data întrebarea, 54% dintre votanți erau pro, iar procentul crescuse la 77% în anul 2016. În 2019, procentul a ajuns la 87%.



Susținatorii eutanasiei voluntare alcatuiesc un grup dinvers din punct de vedere al genului, religiei și al inclinațiilor politice. În fiecare subgrup, peste 70% dintre indivizi s-au pronunțat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

