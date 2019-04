Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, participa sambata seara la slujba de Inviere din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Inainte de a intra in biserica, cuplul prezidential a salutat jurnalistii prezenti si seful…

- De 10 luni de zile, Ansamblul Manastirea Tazlau, care era singura dintre ctitoriile lui Ștefan cel Mare aflata in stare de pericol, este in șantier. S-a lucrat continuu, inclusiv in timpul iernii, cand temperaturile scazute au obligat constructorii sa se limiteze la lucrarile interioare. Aproape 5 milioane…

- Pe 25 martie, Biserica dreptmaritoare praznuieste Buna Vestire, una din sarbatorile mari inchinate Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu, zi de mare bucurie duhovniceasca.De demult, in Paradis, printr-o femeie a intrat pacatul in lume. La "plinirea vremii", tot printr-o femeie, pacatul ...

- Pe 25 martie, creștinii ortodocși sarbatoresc unul dintre marile praznice inchinate Sfantului Arhanghel Gavriil. In Calendarul tradițional, acest praznic avea a doua zi o continuare, cel puțin la fel de importanta: Ziua Blagovesnicului sau Gavril Blagovesnicul, de fapt Soborul Arhanghelului Gavriil.…

- Cu prilejul inceputului Sfantului Post al Paștilor, in prima saptamana a Postului Mare – care este și saptamana duhovniceasca a elevilor și studenților teologi – Preasfințitul Parinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va oficia Slujba Canonului cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul și…

- In fiecare an, de Sarbatoarea celor 40 de Mucenici de la Sevastia, la ansamblul "In Memoriam" de la Biserica "Nasterea Maicii Domnului" din Suceava are loc praznuirea eroilor si a fostilor detinuti politici, care s-au jertfit pentru neam si tara. Slujba de pomenire, care va ...

- Sarbatoarea oualor roșii, o manifestare cu un sfert de secol de tradiție va fi marcata și in acest an, la Caminul Cultural Bradet. Pregatirile sunt in plina desfașurare, iar organizatorii au anunțat ca invitata speciala va fi de aceasta data interpreta de muzica populara Mariana Ionescu Capitanescu.…

- OrtodoxeSf. Cuv. Maxim Marturisitorul; Sf. Mc. NeofitGreco-catoliceSf. cuv. Maxim Marturisitorul; Sf. m. Neofit; Sf. AgnezaRomano-catoliceSf. Agneza, fc. m.Sfantul Cuvios Maxim Marturisitorul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 21 ianuarie.S-a…