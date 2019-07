Aproape 80.000 de persoane au fost evacuate în urma inundaţiilor din sudul şi estul Chinei Alte ploi sunt asteptate in perioada urmatoare, a anuntat joi televiziunea de stat chineza, in timp ce cantitatea medie de precipitatii in zonele afectate in aceasta saptamana a fost cu 51% mai mare decat in aceeasi perioada din anii trecuti si cea mai mare inregistrata din 1961.



Televiziunea de stat chineza a prezentat imagini ale unor cladiri pe jumatate acoperite de ape si strazi inundate in unele dintre cele mai afectate zone. Circulatia trenurilor de-a lungul rutei Beijing-Guangzhou a suferit intarzieri dupa ce apele in crestere au inundat un pod in provincia sudica Hunan, a adaugat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

