Stiri pe aceeasi tema

- Un politician al opozitiei a adunat 680.000 de semnaturi pentru a cere Ungariei sa se alature initiativei Parchetului European (The European Public Prosecutor's Office, EPPO), un pas respins de guvernul nationalist eurosceptic de la Budapesta, relateaza miercuri Reuters. Urmand sa devina operational…

- Prezenta la vot la sectiile organizate in afara Ungariei pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost de 86,5%, a anuntat vineri Biroul electoral national de la Budapesta, citat de MTI. Cetatenii ungari cu domiciliul permanent in Ungaria au putut vota la sectiile deschise in cele 132 de misiuni…

- Andras Szasz e originar din Onesti, dar are radacini maghiare. In Romania a jucat pentru Odorhei, pentru CSM Bucuresti si a incheiat cu un titlu la Dinamo. Acum merge sa joace in campionatul Ungariei si viseaza sa fie convocat si la national maghiara. Sportivul a explicat de ce a ales Ungaria:…

- 'Ungaria nu si-a indeplinit obligatiile care decurg din principiul liberei miscari a capitalului si a prevederilor referitoare la dreptul de proprietate', asumate in conformitate cu legislatia blocului comunitar, a decis CJUE. Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) nu poate fi contestata.…

- Daniel Csaki, jucatorul in varsta de 15 ani al Academiei FCSB a fost convocat la echipa naționala a Ungariei U15. Puștiul, care evolueaza pe postul de mijlocaș și are 1.82 m, a ajuns la gruparea roș-albastra in vara anului 2015 potrivit mediafax. Daniel Csaki este nascut in Ungaria, la Budapesta,…

- Portalurile de știri care promoveaza viziunea primului-ministru maghiar Viktor ajung pe o scena europeana mai larga, dupa ce au definitivat dominația interna și s-au extins în Balcani, scrie Bloomberg. V4 News Agency, sau V4NA, a fost înregistrata la Londra, și va avea 50 de jurnaliști…

- Lorand Fulop, convocat de Mirel Radoi la nationala U21 a Romaniei, spune ca a avut discutii inclusiv cu oficialii de la Budapesta, dar, deocamdata, nu se gandeste la posibilitatea de a juca pentru Ungaria. Chiar daca ar debuta la nationala U21 Romaniei, Lorand Fulop ar putea juca apoi la nationala…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat in martie 2018 ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, dupa cum a informat, la acea data, agentia MTI, preluata de Mediafax. A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal…