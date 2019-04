Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera botosaneni au depistat și confiscat, in urma unei acțiuni specifice desfașurata in zona de competenta, aproximativ 7.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de peste 66.800 lei. Aseara, in jurul orei 23.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat in urma actiunilor specifice pe linia combaterii contrabandei cu tigari desfasurate la frontiera cu Ucraina, 48.127 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de peste 554.000 lei, ce urmau sa ajunga pe piața…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni specifice desfasurate in zona de competenta in ultima saptamana, peste 174.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 2.026.000 lei. In ultimele cazuri din data de…

- Un barbat din Republica Moldova a fost prins de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Radauti Prut dupa ce a trecut ilegal frontiera de stat, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera, Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat 30.250 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 354.000 lei, marfa care urma sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona. Vineri, 15 martie, in jurul orei 06.00, la nivelul Serviciului Teritorial…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au depistat, in ultima luna, peste 4.700 de pachete cu tigari de contrabanda. In ultima luna, in urma activitatilor informativ operative desfasurate, politistii…

- Ieri, polițiștii suceveni au confiscat peste 6.200 de pachete de țigari din Duty Free, fara timbru fiscal. Ei au descoperit marfa intr-o mașina staționata pe DN17A, in comuna Vatra Moldoviței, in zona monumentului denumit „Palma”. Șoferul inca nu a fost identificat. Autoturismul in care se aflau cele…

- Un foc de arma s-a auzit aseara la frontiera de stat pe directia localitatii Bistra. Politistii de frontiera au incercat sa opreasca mai multi traficanti de tigarete insa acestia au reusit sa se faca nevazuti. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Colegii nostri au observat in apropierea…