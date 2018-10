Aproape 700 de migranţi au fost salvaţi în două zile în largul Spaniei Echipele spaniole de salvare pe mare au salvat 675 de migranti in timpul weekendului intre Maroc si Spania, prima poarta de intrare a imigratiei ilegale in Europa, a anuntat un purtator de cuvant al acestora, citat luni de AFP. Dupa ce 405 de migranti au fost salvati sambata, 270 au fost salvati in timpul zilei de duminica, fiind urcati la bordul a sapte salupe, a explicat purtatorul de cuvant duminica seara. Sapte "copii sau bebelusi" se aflau printre pasageri, dintre care jumatate erau originari din Africa Subsahariana si jumatate din Maghreb, a precizat acesta. Echipele de salvare nu au deocamdata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

