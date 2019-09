Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ucise si multe altele ranite in urma unei explozii cu bomba produsa langa poarta de intrare a Universitati de Stat din Kabul vineri dimineata, potrivit oficialilor locali, citati de AFP si dpa, titreaza Agerpres. ‘Patru persoane au fost ucise si alte 16 ranite in urma…

'Patru persoane au fost ucise si alte 16 ranite in urma unei explozii azi (vineri) la Kabul', a indicat pe Twitter un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii, Wahidullah Mayar, adaugand ca toate persoanele ranite au fost internate in spital. Bilantul de patru morti a fost confirmat…

- Actuala epidemie de rujeola din Republica Democrata Congo a facut aproape la fel de multe victime ca celelalte doua epidemii de Ebola si holera combinate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a organizat miercuri o noua reuniune de urgenta asupra Ebola,

- Costul economic global al hranirii nou-nascutilor la san o perioada insuficienta se ridica la aproape 1 miliard de dolari in fiecare zi ca urma a pierderii productivitatii si a costurilor asistentei medicale, expertii in domeniul sanatatii facand apel la sprijinirea mai intensa a mamelor care alapteaza,…

- Publicarea acestui studiu realizat de o echipa condusa de cercetatori de la Universitatea Murdoch din Perth (Australia) are loc in momentul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a tras un semnal de alarma in legatura cu bacteriile pe care medicamentele moderne nu le mai pot distruge. Circa…

- Dezechilibrul dintre viața personala și cea profesionala poate duce la epuizare sau "burnout", un sindrom care a fost recunoscut recent de catre Organizația Mondiala a Sanatații drept o boala.

- Ministerul de Externe, alerta de calatorie: COD portocaliu de canicula in Franta. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca serviciul local de meteorologie – Meteo France, a anunțat un episod de canicula intensa…