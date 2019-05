Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a anuntat miercuri, 15 mai, in cadrul unei intrevederi cu ambasadorii straini acreditati in Republica Moldova, care este agenda sa externa pentru perioada urmatoare. Si de aceasta data, toate vizitele presedintelui exclud tarile europene.

- Peste 40 de cadre didactice și personal administrativ, din 30 de universitați din Uniunea Europeana și din afara Uniunii, vor participa la cea de-a doua ediție a evenimentului „Saptamana Internaționala – I WEEK”, la Brașov. Evenimentul, organizat de Universitatea Transilvania din Brașov , se va desfașura…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a purtat discutii secrete privind posibilitatea organizarii unui nou referendum pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana, in contextul impasului privind aprobarea Acordului Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Telegraph,…

- Peste 20 de colective de papușari din mai multe țari ale lumii (Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Romania, Belarus, Georgia, Kazahstan ș.a) au participat la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Papuși "Sub caciula lui Guguta", care s-a desfașurat in perioada 15-22 aprilie,…

- Parlamentul European va supune astazi la vot un proiect de rezolutie privind Rusia, care sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa ia in considerea impunerea unor noi sanctiuni Moscovei, in cazul in care aceasta va continua sa incalce dreptul international, informeaza Legislativul UE, citat de Mediafax.…

- ACS Poli Timișoara a obținut semnaturile a doi jucatori din Republica Moldova. Ambii au semnat, așa cum era de așteptat, doar pana in vara. Primul este Igor Țigirlaș, un jucator de banda dreapta, care s-a nascut la 24 februarie 1984. Are 23 de prezențe și un gol inscris pentru naționala Republicii…