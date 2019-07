Aproape 60% dintre cei care caută să îşi cumpere o locuinţă aleg apartamente noi (analiză) Aproape 60% dintre cei care cauta sa isi cumpere o locuinta aleg apartamente noi, in vreme ce apartamentele vechi pierd tot mai mult teren in fata cumparatorilor, pe o piata in care oferta de locuinte noi este in crestere, iar preturile acestora s-au stabilizat, releva o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara. "Din datele pe care le-am adunat, constatam ca preturile pe piata de rezidential nou au ramas constante, cu un ritm de vanzari la fel de constant. S-au inregistrat mici ajustari de pret fata de anul trecut, ca medie generala un minus de 3 - 4%. Aceste scaderi sunt in general… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

