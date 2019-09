Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 500.000 de persoane au manifestat vineri la Montreal alaturi de activista suedeza Greta Thunberg in cadrul unei noi "greve mondiale pentru clima", au anuntat organizatorii evenimentului, citati de AFP. Aceasta este "cea mai mare manifestatie din istoria Quebecului", a declarat Francois…

- Doua persoane au fost ranite mai utin grav, iar alte doua au fost ranite usor, precizeaza spitalul, care a revenit asupra unui anunt initial in care anunta sase raniti.Politia din Tallahassee a anuntat ca un suspect a fost retinut dupa incident, care a avut loc la un furnizor de materiale…

- Noi perchezitii in casa lui Gheorghe Dinca Romanian gendarmes stand guard next to flowers and candles displayed by locals at the gates of the home of Gheorghe Dinca alleged killer of Alexandra, 15, who has being murdered after she telephoned three times to report her own kidnapping and Luiza, 18, in…

- Potrivit site-urilor mai multor ziare, barbatul care a reusit sa fuga a tras asupra membrilor familiei fostei sale sotii. Printre victime s-ar afla si copii. "Politia a fost alertata in jurul orei locale 21.30 (19.30 GMT) de localnici care au auzit impuscaturile. Cadavrele celor sase persoane au fost…

- Șase participante la un maraton care a avut loc in weekend in Ciudad de Mexico au fost sechestrate și jefuite intr-o baie. Una dintre victime a intrat intr-o baie in care se mai aflau alte cinci persoane. Nici bine nu a intrat ca acesta i-a auzit pe doi barbați, inarmați cu cuțite, spunandu-le sa le…

- Politia rusa a arestat sambata zeci de persoane care participau la o manifestatie neautorizata in fata primariei din Moscova cerand alegeri libere, informeaza France Presse. Opozitia rusa a chemat la manifestatie pentru a protesta impotriva respingerii candidaturilor reprezentantilor sai…

- Ca de fiecare data cand se intampla o tragedie, autoritatile dau vina unele pe altele. Politia spune ca STS le-a indicat 3 adrese gresite, iar STS ca serviciul nu indica locul telefonului, ci o zona mai larga.

- Poliția americana a transmis ca o alerta falsa privind un incident armat a provocat o busculada la Chicago, de Ziua Naționala a SUA, în urma careia peste zece persoane au fost ranite, informeaza postul ABC News citat de Mediafax.Kellie Bartoli, purtatoarea de cuvânt a Poliției din Chicago,…