Aproape 5.000 de persoane vaccinate antigripal in Timis. A patra transa de vaccin a ajuns la DSP

Stiri pe aceeasi tema

- A venit inca o tranșa de vaccin antigripal in Timiș. Aproape 10.000 de doze au ajuns la Direcția de Sanatate Publica (DSP), de unde vor fi distribuite mai departe. Mii de timișeni au fost vaccinați deja. The post O noua tranșa de aproape 10.000 de doze de vaccin antigripal a ajuns in Timiș appeared…

- 13.220 de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite medicilor de familie și spitalelor din județ. Aceasta este a patra tranșa de vaccinuri antigripale trimise de Ministerul Sanatații, in sezonul 2018-2019. Prima tranșa a fost primita in luna septembrie (1.920 de doze), a doua tranșa in 12 octombrie…

- Ministerul Sanatații a incheiat demersurile pentru achiziția unui numar suplimentar de 300. 000 doze vaccin gripal, care se adauga celor 1.000.000 care au fost deja achiziționate pentru campania de vaccinare 2018 – 2019. Institutul Național de Sanatate Publica a informat Ministerul Sanatații ca, in…

- Pana acum, de la inceputul toamnei și implicit a sezonului in care apar afecțiunile specifice anotimpului rece, in Timiș au ajuns 11.310 doze de vaccin antigripal din direcția Ministerului Sanatații. Conform reprezentanților Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, in cel mai vestic…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi au anuntat, joi, ca 35.800 de doze de vaccin antigripal sunt impartite medicilor de familie din judet. Purtatorul de cuvant al DSP Iasi, Marius Voicescu, a declarat presei ca aceasta este a doua transa de vaccin antigripal care va fi utilizat pentru…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a primit, ieri, 2.500 de doze de vaccin antigripal pentru sezonul rece 2018-2019. Directorul executiv al DSP, dr. Catalina Zorescu, a declarat ca aceasta este doar o prima transa din cantitatea de vaccin repartizata de Ministerul Sanatatii judetului ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a primit, marti, un numar de 2.500 de doze de vaccin antigripal pentru sezonul 2018-2019, reprezentand o prima transa din cantitatea repartizata de Ministerul Sanatatii (MS) judetului, a anuntat directorul executiv al institutiei, medicul epidemiolog Catalina…

- Vaccinul antigripal ar trebui sa ajunga la medici pana la finele lunii octombrie, potrivit graficului transmis de Ministerul Sanatații. Prima tranșa din cele patru a fost promisa DSP Olt pana la 18 septembrie 2018. Medicii vor intra in posesia primelor ...