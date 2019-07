Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a repartizarii computerizate la licee s-a incheiat iar 124.308 absolventi ai clasei a VIII-a au fost repartizati in invatamantul liceal de stat, a comunicat Ministerul Educației Naționale. 188 de candidați din toata țara au fost repartizați cu media 10. 124.308 absolventi ai clasei a VIII-a…

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat vineri, 12 iulie, ora 8:00, pe site ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII a. Potrivit MEN, au fost repartizati 124.308 elevi in invatamantul liceal de stat, dintre care: 67.803…

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat vineri, 12 iulie, ora 8:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a. Au fost repartizați 124.308 elevi in invațamantul liceal de stat, dintre care: - 67.803 in invațamantul…

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat vineri dimineața rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a. Au fost repartizați 124.308 elevi in invațamantul liceal de stat, dintre care 67.803 in invațamantul liceal – filiera teoretica, 40.909 in…

- Suntem la jumatatea lunii iulie, insa temperaturile sunt mai degraba de inceput de toamna. Se poate spune ca Romania a avut parte de un soc termic dupa ce un ciclon care a adus aer rece dinspre Polul Nord a traversat tara noastra. Si fenomneul nu s-a incheiat. In doar cateva zile, valorile termice au…

- Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat va avea loc vineri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. 73,2% dintre candidatii prezenti la Evaluarea Nationala...

- Peste 150.000 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru sustinerea Evaluarii Nationale – sesiunea 2019, informeaza Ministerul Educatiei. Prima proba, cea la Limba si literatura romana, incepe marti, 18 iunie, iar a doua proba, matematica, se va desfașura joi, 20 iunie. Vineri, 21 iunie, este…

- DNA a cerut instanței supreme preschimbarea termenelor in dosarele in care sunt judecați Liviu Dragnea și Darius Valcov, procurorii solicitand astfel judecarea cu celeritate a cauzelor. Procurorii invoca articolul 353, alin 10 din Codul de Procedura Penala, care prevede: Completul investit cu judecarea…