Aproape 500 de restrictii de viteza pentru trenurile din Romania, care circula, in medie, cu 40 km/h

Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul Jurnalul scrie ca trenurile de marfa circula cu o viteza medie de 20 km/h, iar pe unele portiuni cu 5 km/h. Trenurile de calatori stau ceva mai bine, dar nu depasesc o viteza medie de 58 km/h. Pentru a ajunge la media europeana de viteza, CFR ar trebui sa investeasa 20 de miliarde…

- Aproape doua miliarde de euro sunt investiti in constructia magistralei feroviare din vestul tarii, in lungime de peste 140 de kilometri. Contractele au fost semnate in 2017, iar lucrarile au avansat incurajator, sustin cei care monitorizeaza proiectele de infrastructura.

- ​La noi, din cauza infrastructurii, trenurile de marfa ruleaza cu o viteza comerciala de aproximativ 20 km/h, dar în alte țari diferențele sunt uriașe și trenuri de marfa grele pot rula cu peste 120 km/h, în timp ce unele speciale pot atinge 250 km/h. Mai jos puteți citi despre cele mai…

- Dupa Paște ministrul Transporturilor a "inspectat" calea ferata calatorind de la București la Constanța, pe singura magistrala unde viteza medie de circulație trece de 100 km/h. Traseul este unul cu totul atipic, fiindca pe majoritatea magistralelor sunt rare porțiunile unde trenurile ruleaza cu peste…

- Pana in 2023, zona de vest a Romaniei va fi legata de centrul tarii printr-o magistrala feroviara de mare viteza, pe care trenurile vor circula cu pana la 160 de kilometri pe ora, potrivit rapoartelor cu privire la stadiul executiei proiectelor de infrastructura.

- Potrivit unor surse din poliție, Aurelian Badulescu a fost prins de polițiști conducand cu o viteza de peste 100 de kilometri, susține Romania TV. Incidentul a avut loc in zona Mihai Bravo, acolo unde viceprimarul Capitalei a fost oprit de polițiști. Conform sursei citate, viteza inregistrata…

- Conform unui studiu realizat de PwC, un roman circula de 17 ori in medie, pe an, cu taxiul, in timp ce acesta foloseste platformele de ride-sharing doar de 3 ori pe an. Piata de ride-sharing din Romania, desi este in crestere, nu reuseste sa opreasca inca expansiunea serviciilor de taxi.