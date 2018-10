Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa - Asociatia Pro Democratia Asociatia Pro Democratia (APD), organizatie neguvernamentala, non-profit si neafiliata politic, s-a implicat în observarea referendumului din 6-7 octombrie 2018. APD a mobilizat aproximativ 200 de observatori (observatori fixi si echipe mobile)…

- Un numar de 256 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virusul West Nile si 36 de decese au fost inregistrate pana in prezent, conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si preluate de Agerpres.…

- Potrivit unui comunicat al USR, initiativa a reusit sa îndeplineasca cele doua conditii impuse de lege: peste 500.000 de semnaturi valide si minimum 20.000 de semnaturi din 21 de judete. "Situatia semnaturilor validate si depuse la Parlament din cele 23 de judete în care initiativa…

- Potrivit Ministerului Sanatații, in ultima saptamana s-au inregistrat cinci cazuri de meningita/meningo-encefalita cu virus West Nile in București, trei in județul Iași, cate doua cazuri in județele Bacau, Bihor și Dolj și cate un caz in județele Caraș Severin, Prahova, Galați, Vaslui și Suceava.…

- In cursul lunii iulie 2018, la nivelul judetului nostru au fost vandute 1.482 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara (dupa Bucuresti, Ilfov, Timis, Brasov, Cluj, Constanta, Iasi si Suceava), potrivit Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Numarul caselor, terenurilor…

- "In momentul de fata suntem la 450.000 de mii de semnaturi, ceea ce e un lucru extraordinar. Spun asta pentru ca 'Fara penali' a devenit un adevarat fenomen social, este proiectat in concerte, este strigat in concerte, este strigat pe stadioane, l-am vazut la Turul Frantei. Practic, intreaga societate…

- Program de 10 ore pe zi! Așa va funcționa Serviciul pentru Eliberarea Pașapoartelor Simple din Arad, pana la sfarșitul lunii august. Masura a fost anunțata sambata, 28 iulie, de catre șesul Direcției Generale de Pașapoarte – comisar-șef de poliție Mirel Toanca. „Pentru a veni in sprijinul cetațenilor…