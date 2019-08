Aproape 400 kg de heroină, depistate într-un container în Marea Britanie Drogurile, in valoare de circa 43 milioane de euro la revanzare, au fost descoperite in 2 august intr-o nava care transporta containere, la Felixstowe, un port pe coasta estica a Angliei, unde nava facea escala inainte de a pleca spre Anvers, in Belgia, conform unui comunicat al NCA. Dupa ce a confiscat heroina, politia britanica a pus containerul in care o gasise la loc si a lasat nava sa paraseasca Felixstowe. La sosirea la Anvers, containerul a fost recuperat de un camion si transportat la Rotterdam, in Olanda, sub supravegherea constanta a politiei. Luni, cand containerul urma sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

