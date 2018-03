Aproape 40 de vinuri au fost degustate in premiera, in pre-evenimentul ”Marea Unire a Vinurilor”

Stiri pe aceeasi tema

- ”Marea Unire a Vinurilor” – degustarea de vinuri – a avut loc joi seara. Salonul Internațional de Vinuri Vinvest 2018 iși propune in anul Centenarului Marii Uniri sa transforme Timisoara intr-o veritabila capitala a vinurilor reprezentative din toate provinciile istorice,…

- Compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 25% in 2017. EIT Forum Auto, reprezentantul oficial si unic importator Volvo pe piata autohtona, estimeaza afaceri de 30 mil. euro pentru anul in curs, plus 45% fata de rezultatele inregistrate in 2017 cand veniturile companiei…

- Cel mai prestigios eveniment național dedicat licorii nobile a zeului Bachus, Salonul Internațional de Vinuri – VINVEST, nu se dezminte nici in acest an, cand se afla in pregatiri pentru o ediție festiva, cea de-a XV-a, care va avea loc in perioada 30 martie – 1 aprilie 2018 la Centrul Regional de Afaceri…

- Grupul Volkswagen a ales Beijing drept orașul in care va lansa in premiera mondiala noul model Touareg, insa, in același timp, mașina va fi dezvaluita pe 23 martie 2018 și publicului din Romania in cadrul Salonului Internațional de Automobile București (SIAB).

- Al patrulea Golden Buzz al sezonului 8, la Romanii au talent, a fost dat de Smiley și Pavel Bartoș, in ediția de vineri seara, 16 martie. Cesima Nechifor, in varsta de 16 ani, a imbinat perfect baletul, gimnastica, dansul contemporan și teatrul și a oferit un moment demn de finala “Romanii au talent”.…

- Un echipaj de jandarmi din Timisoara a depistat doua persoane care braconau pe un fond de vanatoare din judetul Caras- Severin, langa domeniul detinut de omul de afaceri Ion Tiriac si unde acesta a organizat, anul trecut, o partida de vanatoare. Braconierii au fost opriti cu focuri de arma.…

- Vineri și sambata, pe 16 și 17 martie, la Centrul Regional de Afaceri, are loc Angajatori de Top Timisoara, cel mai mare eveniment de cariera din Banat. Ajuns la ediția cu numarul 12, evenimentul reunește 70 de companii si peste 3.000 de oportunitati de cariera.

- „Implica-te și schimba destine” este indemnul Academiei Mamicilor din Timișoara. Tot ce trebuie sa faci este un drum la Centrul Regional de Transfuzii din Timișoara, de langa Spitalul Județean. Acolo poți dona sange pentru copiii internați la Spitalul „Louis Țurcanu” din urbea de pe Bega.

- Universitatea de Vest din Timișoara va organiza in aceasta vara Liberty Marathon. Competiția care va avea loc pe strazile orașului e deschisa tuturor grupelor de varsta, cu niveluri diferite de pregatire și rezistența. Inițiatorii spera ca evenimentul sportiv sa devina unul de referința internaționala…

- Oferte pentru toate gusturile și toate buzunarele la Targul de Turism Vacanța, organizat de astazi și pana duminica la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Peste 20 de agenții de turism și expozanți prezinta destinații de vacanța și pachete cu preț redus in cadrul celui mai mare eveniment de profil.…

- Premiera documentarului jurnalistic „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agentia Nationala de Presa a Romaniei Agerpres, a avut loc in seara de miercuri, 28 februarie, la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau, informeaza MOLDPRES citat de Adevarul.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Deschiderea oficiala a Targului va avea loc, la ora 10.00, in incinta Centrului Regional de Afaceri din Timișoara (CRAFT). "Ma bucur sa fiu, din nou, acasa, mulțumesc organizatorilor pentru invitație! Turismul este un domeniu forte, in toate economiile statelor occidentale, este atractiv,…

- 'Pe platforme betonate din Capitala strangem mormanele de zapada si, in premiera, avem 12 utilaje pentru topit zapada, care vor functiona pentru a o topi inainte sa capete un aspect inestetic. Sunt trei in Piata Constitutiei, una in Piata Victoriei, pe bulevardul Timisoara, la Parcul Carol si la…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Viitorii oameni de afaceri participa la o competiție a carei finala va avea loc la Timișoara. Elevii care au planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant participa la o competiție in care iși prezinta aceste strategii.

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" a fost proiectat joi, in premiera, in prezenta Custodelui Coroanei, Margareta, si a principesei Maria, evenimentul avand loc la CinemaPro din Capitala. Directorul general AGERPRES, Alexandru Giboi, a declarat, inainte de proiectie,…

- Cuplurile din vestul țarii care iși unesc destinele in acest an sunt așteptate sa treaca pragul unuia dintre cele mai faimoase targuri de nunți din Timișoara. Este vorba de Salonul Mirilor, care are loc in perioada 23 – 25 februarie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Vizitatorii, și in special…

- Orasul premierelor, Timisoara, va fi gazda primului Campionat European de Alergare timp de 24 de ore, pe 26-27 mai 2018. In Romania vor sosi cu aceasta ocazie sportivi din alte 25 de tari obisnuiti cu aceste curse in care sportivii isi depasesc propriile limite la un nivel peste cel al maratonului.…

- In perioada 23-25 februarie 2018, la Centrul Regional de Afaceri, CCIA Timiș și RAYNA DECOR organizeaza o noua ediție a SALONULUI MIRILOR, un targ de nunta cu servicii complete, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru nunta lor: restaurante, muzica, servicii fotografice, cofetarii,…

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…

- CCIAT va organiza in perioada 26 februarie – 9 martie un nou curs de Competente Antreprenoriale. Cursul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari si este armonizat cu cerințele programului ”Start-up Nation Romania”. Cursul va ajuta participantii in elaborarea și dezvoltarea…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua programul de informare a firmelor privind modificarile legislative, organizand un curs cu cei de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș. Actiunea are loc in data de 23 februarie, cu incepere de…

- In acest an Salonul Internațional de Vinuri – Vinvest, ediția a XV-a, va avea loc in perioada 30 martie – 1 aprilie 2018 la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Timp de trei zile, Timișoara devine capitala vinurilor reprezentative din toate provinciile istorice ale Romaniei. Cu marci mai…

- 300 de sortimente exceptionale de vin, unele in premiera naționala, vor fi expuse și degustate la a XV-a ediție a Salonului International de Vinuri VINVEST 2018 In anul binecuvantat al Centenarului Marii Unirii, organizatorii VINVEST, CCIAT si ADAR va dau intalnire la Timisoara, la cel mai mare eveniment…

- Acțiunea se axeaza pe depistarea precoce a fibrilației atriale, care sta la baza unui procent insemnat de accidente vascular cerebrale letale. Fundația CardioPrevent din Timișoara a lansat la jumatatea acestei saptamani o campanie care constituie o premiera pentru Romania, avand ca scop prevenirea…

- Conducatorul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM a anunțat miercuri, la Timișoara, ca instituția pe care o reprezinta iși va reorienta in perioada urmatoare activitatea spre susținerea mediului de afaceri, dinspre programul Prima Casa care a ocupat mare parte din activitatea instituției.…

- Este momentul ca activitatea FNGCIMM sa se reorienteze spre scopul pentru care a fost gandita inițial instituția, adica susținerea dezvoltarii mediului de afaceri, a declarat miercuri, la Timișoara, Alexandru Petrescu, directorul Fondului. In obiectul de activitate al instituției a fost inclus…

- Ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare iși deschide porțile, miercuri, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Peste 65 de producatori și comercianți din intreaga țara vin in capitala Banatului pentru a oferi publicului imbracaminte, incalțaminte sau accesorii la cele mai bune prețuri.…

- Organizatorii VINVEST, CCIAT si ADAR va dau intalnire la Timisoara, in anul Centenarului Marii Uniri, la a 15-a editie a Salonului International de Vinuri, in perioada 30 martie – 1 aprilie 2018, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara. Motto-ul evenimentului ” Identitatea vinului romanesc” in cadrul…

- Dezamagirile in dragoste, notele mici la școala sau dorul de parinții plecați la munca in strainatate sunt doar cateva dintre motivele pentru care zeci de copii din județul Timiș ajung la Centrul Regional de Toxicologie Pediatrica din cadrul Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara. “Unul din…

- Timișoara a fost singurul oraș din Romania care s-a promovat la un celebru targ de turism din Israel, acolo unde Ministerul Turismului a avut un stand propriu. Vizitatorii au putut afla cat de importanta este contribuția comunitații evreiești in moștenirea culturala a Timișoarei.

- Scena Operei Nationale Romane din Timisoara (ONRT) s-a transformat, duminica seara, in taramul de basm al Vrajitorului din Oz, in care sute de copii prezenti la spectacol au trait emotiile peripetiilor prin care a trecut Micuta Dorothy, personajul principal al musicalului cu acelasi nume, semnat…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, care a primit o sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani, s-a prezentat in aceasta dupa-amiaza la poliție, pentru a fi dus in arest.…

- Vicențiu Știr și-a dat demisia din funcția de secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Va reamintim, Vicențiu Știr a devenit secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat in 26 octombrie 2017. Inainte de aceasta, dejeanul a…

- George Ivascu a fost avizat cu 16 voturi „pentru” si 7 „impotriva”. „Cultura Romaniei nu incepe cu fiecare mininistru al Culturii. Ministrii trec, cultura ramane. Ministrul doar o administreaza”, si-a inceput el discursul.George Ivascu a facut o trecere in revista a activitatii sale profesionale.…

- In premiera mondiala, una dintre semifinalele Eurovision va fi transmisa in direct de un post de televiziune de la aproape 100 de metri adancime, din Salina Turda. Evenimentul va avea loc pe 11 februarie, de la ora 21.00, in mina Rudolf, si va putea fi urmarit la televiziunea publica. O prima semifinala…

- Noul sezon expozițional se deschide la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș cu o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare. Evenimentul va avea loc in perioada 14 – 18 februarie, la Centrul Regional de Afaceri.

- Peste jumatate dintre angajatii subsidiarei din Romania ai companiei franceze Atos, care sunt nemultumiti de oferta salariala a firmei, vor decide luni daca vor intra in greva, dupa ce au primit joi seara o noua oferta din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fusesera respinse.…

- Totodata, medicii timișoreni vor fi primii din zona Europei Centrale și de Est care vor opera copii cu ajutorul celui mai modern dispozitiv medical din aceasta gama Spitalul de copii Louis Țurcanu din Timișoara va fi primul din țara in cadrul caruia chirurgia robotica va fi folosita și in cazul operațiilor…

- Primul program din Romania destinat depistarii precoce a riscului de cancer incepe la Timișoara saptamana aceasta. In prima faza un numar de 100 de persoane care au avut membri ai familiei diagnosticați cu cancer, vor beneficia gratuit de teste genetice. Este vorba de persopane din familii cu venituri…

- Medicii care lucreaza in spitalele de stat din Timișoara au facut, și in anul 2017, minuni pentru mai mulți pacienți care sufereau de diferite afecțiuni grave. Astfel, in urma efectuarii unor operații in premiera regionala sau naționala, au fost salvate numeroase vieți, in mod miraculos. Una dintre…

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ioan Farcalau, fostul primar al comunei Peciu Nou, județul Timiș, pentru luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut faptul ca in perioada februarie 2014 – ianuarie 2015, inculpatul…