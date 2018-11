Stiri pe aceeasi tema

- Atacul comis, vineri, de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia somaleza, relateaza AFP. Initial, bilantul a fost de 22 de morti. Hotelul, celebru in capitala somaleza, a fost atacat cu ajutorul a doua masini-capcana…

- Cel putin zece credinciosi crestini au fost ucisi vineri in Egipt cand barbati inarmati au deschis focul asupra autocarului in care ei se aflau in apropierea unei manastiri copte din regiunea Minya din centrul tarii, au anuntat autoritatile, potrivit AFP si Reuters. Nicio grupare nu a revendicat in…

- Cel puțin 115 persoane au decedat, iar alte peste 380 au fost ranite in urma violențelor din capitala Libiei, Tripoli, izbucnite in urma cu o luna intre grupuri armate rivale, a anunțat duminica Ministerul libian al Sanatații, informeaza agenția de știri Reuters.

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un 'atentat terorist' comis sambata dimineata impotriva unei defilari militare in orasul iranian Ahvaz, in sud-vestul tarii, a relatat televiziunea de stat iraniana, preluata de Reuters si AFP. Atacul, care a vizat o parada organizata cu ocazia Zilei nationale…

