Aproape 300.000 de sirieni care se refugiasera in Turcia s-au intors in Siria dupa doua operatiuni militare turce desfasurate in aceasta tara in 2016 si 2017, a anuntat ministrul turc de interne Suleyman Soylu, informeaza sambata AFP.



Numarul de sirieni refugiati in Turcia "care s-au intors in tara lor se ridica la 291.790" dupa aceste doua ofensive militare, a declarat Suleyman Soylu intr-un discurs sustinut in provincia Edrine (nord-vest).



Incepand cu august 2016, armata turca si grupari ale insurgentilor sirieni au desfasurat ofensiva "scutul Eufratului" in nordul Siriei,…