- Aproape 3.000 de consumatori au ramas, marti seara, fara energie electrica, in urma unei furtuni care s-a abatut asupra mai multor localitati din judetul Bacau. Potrivit reprezentantilor companiei de furnizare a energiei electrice, sunt afectate de avariile aparute in urma furtunii zece localitati:…

- Fenomenele meteorologice extreme care s-au produs miercuri, in judetul Bacau, au lasat 21 de localitati fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Localitatile nealimentate sunt Pancesti, Cucova, Scurta, Valea Seaca, Mandrisca,…

- Precipitatiile abundente si furtunile inregistrate astazi in mai multe judete din Moldova au provocat importante pagube. Cea mai grava situatie este in judetul Bacau, unde fenomenele meteo extreme au lasat 20 de localitati fara energie electrica, iar in municipiul resedinta mai multe acoperisuri s-au…

- Fenomenele meteorologice extreme care s-au produs miercuri, in judetul Bacau, au lasat 21 de localitati fara energie electrica, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Localitatile nealimentate sunt Pancesti, Cucova, Scurta, Valea Seaca, Mandrisca,…

- Furtuna din aceasta seara a lasat fara curent electric doua localitați – Stanisesti și Slobozia și a afectat parțiale satele Faraoani și Pralea. In total, sunt nealimentați 5421 de consumatori. Trei linii electrice sunt nealimentate parțial. Actioneaza 2 echipe de la DelGaz Grid pentru identificare,…

- Patru localitati din judetul Bacau sunt nealimentate cu energie electrica din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, potrivit informatiilor furnizate luni, AGERPRES, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Andrei Grecu. Cele patru localitati…

- Mai multe localitați din județul Bacau au ramas fara energie electrica, in urma furtunii de azi-noapte, informeaza ISU Bacau. Potrivit ISU Bacau și a informarii DelGaz Grid, la ora 06:00 erau afectate total de lipsa energiei electrice un numar de 8... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sase localitati din judetul Bacau nu au energie electrica din cauza fenomenelor meteorologice periculoase, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu. Avarii totale sunt inregistrate in Cleja, Faraoani, Petricica, Rachitisu si Letea Veche, in timp ce…