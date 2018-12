Scoala Gimnaziala “Silvania” Simleu Silvaniei gazduieste, in perioada 14-15 decembrie, cea de-a XIII-a ediție a Concursului Național de Matematica “Teodor Topan”. Competitia se desfașoara in parteneriat cu Primaria Șimleu și Inspectoratul Școlar Județean Salaj. Potrivit unui comunicat de presa al ISJ Salaj, la concurs s-au inscris 282 elevi de gimnaziu și de liceu din județele Bihor, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Suceava, Salaj, printre care si elevi calificați la etapa finala a Olimpiadei Naționale de Matematica, de anul trecut, precum și elevi din Republica Moldova. In acest an, din Comisia…