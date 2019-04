Primul grup de volunari din acest an, prima serie de pregatire, din cadrul Programului ”Voluntar din Pasiune”, a absolvit “Cursul de pregatire in acordarea primului ajutor de baza” – structurat in module teoretice și practice. Astfel, 29 de voluntari au demonstrat ca sunt bine pregatiti fiind un real caștig pentru comunitatea salajeana, deopotriva și pentru Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj De precizat este faptul ca Programul ”Salvator din Pasiune” a fost lansat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) in cursul lunii mai a anului …