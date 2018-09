Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Mihali, director pentru Europa de Vest al Agentiei universitare a Francofoniei la Bruxelles si fost ambasador in Senegal, a vizitat Romania in perioada 2-22 august. El a povestit pe Facebook experienta traita in tara unde a fost profesor de filosofie, conf. univ. dr. la Universitatea Babes-Bolyai…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro Romania) a anunțat ca a donat volumele dedicate Centenarului Marii Uniri pe care le-a expus in cadrul evenimentul organizat la Bruxelles in luna aprilie ”unei instituții catre care sa se indrepte in mod firesc toți cei care, in Belgia, sunt interesați de Romania,…

- Mișcare politica surprinzatoare la Bod, unde patru consilieri de la M10, partidul inființat de Monica Macovei, au demisionat pentru a face loc urmatorilor patru de pe lista. Din informațiile pe care le deținem la aceasta ora, se pare ca așa ar fi fost ințelegerea intre candidați, inainte de alegerile…

- Viktoria Skripal, nepoata fostului spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica in orasul britanic Salisbury, Serghei Skripal, candideaza la alegerile locale din Rusia, care au loc anul acesta, relateaza site-ul Politico.eu.