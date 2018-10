Stiri pe aceeasi tema

- 20 de barbati si cinci copii de origine irakiana, plus inca doi iranieni s-au inghesuit intr-un microbuz in incercarea de a iesi ilegal din Romania, spre Occident. Aventura lor s-a terminat insa la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac-Nagylak, unde au fost descoperiti de catre politistii de frontiera.…

- Politia de Frontiera a anuntat, luni, ca la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, judetul Dolj, s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean sarb la volanul unui microbuz, marca Fiat Ducato, care transporta, conform documentelor, cabluri electrice din Turcia, pentru o societate din Cehia.…

- Peste 50 de migranti au fost descoperiti, marti, ascunsi intr-un TIR ce transporta butoaie cu miere in Germania si urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I. Migrantii provin din Irak, Iran si Palestina, iar 16 dintre ei sunt minori, cu totii intentionand sa ajunga…

- Peste 50 de migranti au fost descoperiti, marti, ascunsi intr-un TIR ce transporta butoaie cu miere in Germania si urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I. Migrantii provin din Irak, Iran si Palestina, iar 16 dintre ei sunt minori, cu totii intentionand sa ajunga in…

- La PTF Nadlac s-a prezentat la iesirea din tara un cetatean turc, sofer al unui autocamion inmatriculat in Turcia, care, potrivit documentelor, efectua un transport cu materiale electrice si textile, ambalate in cutii de carton, potrivit Politiei de Frontiera. Politistii au verificat TIR-ul…

- Politistii de frontiera si procurorii DIICOT au descoperit intr-un tir, in urma unui control de rutina, cinci tone de substanta utilizata pentru fabricarea heroinei, precum si 20 de kilograme de cocaina cu o puritate de 99 la suta, titreaza News.ro . Tirul urma sa tranziteze tara noastra, iar soferul,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Calafat au descoperit 25 de migranti, cetateni din Irak si Turcia, care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunsi intr-un microbuz, condus de un sofer sarb. In data de 12.08.2018, la ora 00.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-a…

- Operațiune importanta in Timiș. Polițiștii de frontiera au gasit doi cetațeni romani care transportau migranți cu un microbuz. In mijlocul de transport se aflau 20 de persoane, intre care și șase copii, cel mai mic avand un an. Calauzele au fost reținute și sunt cercetate acum pentru trafic de migranți.…