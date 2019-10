Aproape 30 de amenzi date pentru depozitarea ilegală a deșeurilor în municipiul Sebeș, de la începutul acestui an Aproape 30 de amenzi au fost date, de la inceputul acestui an, pentru depozitarea ilegala a deșeurilor in municipiul Sebeș. Alte 32 de sancțiuni au fost aplicate pentru incendierea terenurilor. Potrivit reprezentanților primariei, in primele 10 luni ale anului 2019, in Sebeș au fost aplicate un numar de 32 de sancțiuni contravenționale pentru declanșarea de […] Citește Aproape 30 de amenzi date pentru depozitarea ilegala a deșeurilor in municipiul Sebeș, de la inceputul acestui an in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

- In primele 10 luni ale anului 2019, in Municipiul Sebeș, au fost aplicate un numar de 32 de sancțiuni contravenționale pentru declanșarea de focuri deschise și 29 de sancțiuni contravenționale pentru depozitarea ilegala a deșeurilor. In anul 2018, pe cele doua segmente menționate, au fost aplicate,…

