- Opt state din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Romania, vor prelua 176 de imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana si aflati in prezent in Malta, anunta oficiali citati de publicatia germana Die Welt, potrivit mediafax.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș Bogdan!…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, 'in traducere libera', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de 'incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocotat in fruntea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca spitalele regionale ar urma sa fie construite pe exercitiul financiar 2021 – 2027 cu o majorare a procentului de co-finantare a Uniunii Europene de la 50% la 85%, informeaza AGERPRES . Sorina Pintea a afirmat intr-o conferinta de presa ca realizarea…

- Sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piata Revolutiei, contruit in 1940, va fi reabilitat si modernizat, valoarea totala a investitiei fiind de peste 322 de milioane de lei, adica 70 milioane euro. Durata de realizare a investitiei este de 48 de luni. "In sedinta de vineri,…

- In conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 60 din 09.02.2018, in perioada 01.11-25.11. 2018, s-au efectuat controale privind modul de respectare a masurilor stabilite de CLCB pentru prevenirea aparitiei Pestei Porcine Africane (PPA) pe teritoriul judetului. Controalele s-au realizat de echipe de control…

- Premierul Viorica Dancila vine, miercuri, incepand cu ora 10,00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile de la „Ora prim-ministrului”. Premierul a fost convocat la solicitarea grupului parlamentar PNL, iar tema este „Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de…

- Doar 21% dintre bateriile vandute in Romania au fost reciclate in anul 2016, ceea ce plaseaza tara noastra pe ultimul loc in Uniunea Europeana la acest indicator, arata datele publicate luni de Eurostat, informeaza Agerpres.La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 44% dintre bateriile si acumulatorii…

- "Romania nu este pregatita sa preia presedintia Uniunii Europene. Fiecare stat, atunci cand a detinut presedintia UE, a incercat sa obtina ceva pentru sine. Daca ar exista un mecanism posibil, eu as incerca sa amanam acest moment vreo trei ani. In momentul in care iti exerciti presedintia, in cele…