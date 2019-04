Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 24 de persoane au fost gasite moarte în China într-un incendiu de padure care a facut ravagii într-o zona muntoasa în sud-vestul țarii, a anunțat luni o agenție de presa, relateaza AFP. O sursa oficiala a anunțat anterior ca 30 de pompieri au fost dați disparuți…

- Corpurile a zece persoane au fost gasite in diferite parti ale provinciei Faryab, iar alte doua persoane sunt date disparute in aceasta zona din nordul Afganistanului. Inundatiile au provocat si importante pagube financiare, suprafete importante de teren fiind acoperite de apele care au distrus…

- Un prim bilant al pompierilor anuntase 30 de morti, cifra revizuita ulterior in jos. Potrivit martorilor, un grup de localnici se adunasera la intrarea in Nahuala (cca 160 km vest de capitala), unde un lider local fusese lovit de o masina al carei sofer a plecat de la locul accidentului, cand…

- O furtuna insotita de descarcari electrice s-a abatut asupra orasului Kikwit (sud-vest) vineri seara, a indicat primarul acestuia, Leonard Mutandu pentru DPA. Furtuna nu a adus ploaie, insa fulgerele au lovit o scoala locala. Sapte elevi si un profesor si-au pierdut viata, precum si alte trei…

- Ploile torentiale care au cazut in Mozambic au facut deja 66 de morti si cateva mii de stramutati, potrivit unui nou bilant al autoritatilor locale, care au plasat acest stat african in stare de alerta, in asteptarea sosirii apropiate a ciclonului Idai, informeaza AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Cel puțin 15 persoane au murit in spitalele din Venezuela, din cauza celei mai grave pene de curent din istoria recenta a țarii. Președintele Adunarii Naționale și președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anunțat duminica ca va cere Parlamentului sa decreteze "stare de urgența" din cauza…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, citat de AFP, conform Agerpres.

- Cel puțin cinci persoane au murit și alte 20 sunt blocate in subteran, in urma unei explozii produse intr-o mina de carbune din provincia Mpumalanga, situata in estul Africii de Sud, au transmis joi oficialii locali, citați de postul local de televiziune SABC și agenția de presa Reuters, potrivit…