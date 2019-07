Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat, vineri, contractul pentru construirea corpului 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnaziala Nikolaus Lenau, care va fi ridicat pe str. Popa Șapca nr. 5. Licitația municipalitații a fost caștigata de o asociere de firme, toate din Timișoara:…

- Doua noi contracte de finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, in valoare totala de 4,8 milioane euro, au fost semnate astazi la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest din Timișoara, cu Primaria Baile Herculane și Primaria Santana. Este vorba despre…

- Un numar de 201 proiecte au fost depuse pana in prezent in cadrul strategiei dedicata regiunii Dunarii, prin cele 8 apeluri de proiecte in valoare alocata de 438 de milioane de euro, a declarat, joi, vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la Forumul…

- Romaniei i-au fost virate de la Uniunea Europeana 88 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), ajungandu-se astfel la suma de 1,7 miliarde euro, intrata de la inceputul acestui an in contul platilor directe efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA),…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest are la dispozitie 10 milioane de euro, prin Programul Operational Regional, bani destinati dezvoltarii microintreprinderilor. Reprezentantii ADR au promovat proiectul in toata regiunea de vest. ADR Vest a finalizat turul regional pentru lansarea apelului 2 de…

- Consilierii locali vor dezbate, miercuri, in ședința extraordinara de plen, preluarea de la STPT a doua imobile, situate pe Take Ionescu, la numerele 56 și 83. Este vorba despre fostul sediu RATT și de Muzeul Transport Public „Corneliu Miklosi”. Proiectul a fost amanat la precedenta ședința…

- Sisteme antigrindina achiziționate cu fonduri europene disponibile prin PNDR 2020 ・ AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a incheiat contracte de finanțare cu 412 pomicultori in valoare de 204 milioane de euro prin submasura 4.1a „Investiții in exploatații pomicole” ・ Dintre aceștia,…

- Un numar de 44 de proiecte de investitii in infrastructura de irigatii, cu o valoare de peste 12 milioane de euro, au fost finalizate pana in prezent prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, care ofera 100% sprijin public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile,…