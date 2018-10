Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a anuntat joi, in sedinta organizata la MAI pentru organizarea referendumului, ca au fost tiparite 21.099.107 de buletine de vot si au fost confectionate 95.570 de stampile cu mentiunea „VOTAT” si peste 19,4 milioane de timbre autocolante pentru referendumul…

- Violeta Stoica Haos și in Prahova, ca și in multe alte județe ale Romaniei, cu doar cateva zile inainte de referendumul pentru revizuirea Constituției, programat a avea loc in zilele de sambata, 6 octombrie și duminica, 7 octombrie. Mai mult de un sfert dintre președinții secțiilor de votare desemnați…

- Europarlamentarul olandez, Sophia in ‘t Veld, a cerut, miercuri, verificarea finanțarii referendumului pentru redefinirea familiei din Romania. Ea spune ca vrea sa se asigura ca nu vor fi folosite fonduri europene in campania referendumului din 6 si 7 octombrie, scrie Mediafax. „Stiu ca nu pot cere…

- 435 de sectii de votare vor fi in Maramures pentru desfasurarea Referendumului pentru familie. Dintre acestea 85 sunt in Baia Mare. Astfel, sectiile de votare se vor deschide la ora 07.00 dimineata atat sambata, 6 octombrie 2018, cat si duminica, 7 octombrie 2018, si se vor inchide la ora 21.00. Comisiile…

- In judetul Arad au fost stabilite 437 de sectii de votare, iar presedintii acestora au fost desemnati prin tragere la sorti in 26 septembrie, insa de a doua zi au inceput sa fie depuse la Biroul Electoral Judetean cereri de retragere. Reprezentantii BEJ Arad au declarat, pentru News.ro, ca…

- Situație greu de prevazut la Biroul Electroral Județean Arad, care se confrunta cu un val de cereri de retragere de la referendum depuse de catre președinți ai secțiilor de votare. In județ au fost stabilite 437 de secții, iar președinții acestora au fost desemnați prin tragere la sorți in data de…

- Razboiul spionajului din PSD. Președintele social-democraților a raspuns nervos la intrebarile jurnaliștilor referitoare la acuzațiile Gabrielei Firea, despre spionajul din PSD. Intrebat daca in interiorul partidului exista Statul Paralel, așa cum a afirmat primarul Capitalei, Liviu Dragnea s-a aratat…

- Prin intermediul unui Comunicat, USR Arad condamna gestul deputatului PSD Arad, Dorel Caprar, de a scoate presa afara de la audierea ministrului de interne. Acest gest, spun USR-iștii aradeni, „confirma ceea ce deja știm cu toții: le este frica de adevar, adevarul este cel mai mare dușman al PSD”.…