Aproape 2000 de australieni au înotat goi cu ocazia solstiţiului de iarnă Acest eveniment anual are loc cu ocazia solstitiului de iarna, ce marcheaza cea mai scurta zi a anului in emisfera sudica. In acest an, un numar record de inotatori, purtand doar casti de baie rosii, s-au reunit pe malurile raului Derwent. Joy Walter, un barbat de 91 de ani din nord-estul Tasmaniei, a fost unul dintre cei 1.915 participanti care au plonjat in apa rece a raului australian la ora locala 07:42 (21:42 GMT, vineri), cand temperatura aerului era de doar 5 grade Celsius. 'M-am gandit ca mi-ar placea sa fac asta. Voi implini 92 de ani peste 44 de zile, asadar mi-am spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de ieri a fost cea mai lunga a anului 2019 si a marcat debutul verii astronomice. Pamantul executa atat o miscare anuala de revolutie in jurul Soarelui, cat si o miscare diurna de rotatie in jurul axei polilor terestri. Axa polilor pastreaza (in prima aproximatie) o pozitie fixa in spatiu, ea fiind…

- Iarna autentica pe Transalpina si in statiunea montana Ranca, din judetul Gorj, la inceputul lunii mari. Ninge de azi-noapte, iar temperatura inregistrata in aceasta dimineata era de zero grade Celsius.

- Iarna autentica pe Transalpina si in statiunea montana Ranca, din judetul Gorj, la inceputul lunii mari. Ninge de azi-noapte, iar temperatura inregistrata in aceasta dimineata era de zero grade Celsius.

- Iarna nu se da dusa din Moldova. Meteorologii au emis un cod galben de inghet pe intreg teritoriul tarii. Temperaturile vor cobori brusc in aceasta noapte pana la minus trei grade Celsius.

- Grupuri de activisti care militeaza pentru drepturile animalelor au provocat blocaje majore în traficul rutier din mai multe orase din Australia în cadrul unor proteste coordonate, au anuntat luni autoritatile din aceasta tara, sctie Agerpres, citând DPA.În Melbourne, al…

- CHIȘINAU, 29 mart – Sputnik. Trecerea la anvelopele de vara nu este un simplu moft, ci o operațiune care ține direct de siguranța la rulare.CC0 / Pixabay / Creative_Media_ImagingImportant pentru șoferi! Se anunța schimbari radicale, decizia va fi luata in luna iunie O anvelopa de iarna…

- A nins, in noaptea ce a trecut la Cornești, a nins la Radenii Vechi, in Rezervația ”Plaiul Fagului”. [caption id="attachment_44896" align="aligncenter" width="531"] Iarna la Cornești. Foto: facebook.com[/caption] Stratul de zapada e de doar cațiva milimetri și, se pare, nu va rezista mult timp. In…

- CHIȘINAU, 26 mart - Sputnik. Meteorologii moldoveni anunța pentru aceasta noapte temperaturi de pâna la - 5 grade Celsius și ninsori slabe. Totodata, a fost emis cod galben de vânt. ”Ziua pe 27.03 pe arii extinse se prevad intensificari ale vântului din direcție nord-vestica…