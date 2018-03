Stiri pe aceeasi tema

- Parinții, psihologii, terapeuții, medicii pediatri și psihiatri, precum și specialiștii care lucreaza cu copii sunt invitați la evenimentul organizat de Asociația „Copii și Zane”, sambata, 31 martie, de la ora 9.30, care va avea loc la sediul CECCAR Timiș, pe strada Moise Nicoara nr 21. Participarea…

- Miercuri, 28 martie, ora 13, la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, in sala festiva, va avea loc premierea copiilor și tinerilor participanți la ediția a XV-a a Concursului de proza scurta. Read More...

Comunicat de presa Miercuri, 28 martie, ora 13, la Colegiul Național "Mihai Viteazul", in sala festiva, va avea loc premierea copiilor și tinerilor participanți la ediția a XV-a a

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, afirma ca guvernarea de la Chișinau trebuie sa stie ca este direct responsabila de dezbinarea provocata de unionisti, iar coruptia si saracia sunt cauzele pentru care oamenii "adera la un proiect marginal". De asemenea, el spune ca alegerile parlamentare…

- Sarbatorile Pascale se apropie, iar febra pregatirilor va fi în toi. De aceea, Iulius Mall Cluj îți propune un Paște à la Cluj, în meniu fiind incluse experiențe antrenante și amuzante, sesiuni de înfrumusețare, masaje de relaxare, timp petrecut la SPA și mult shopping.…

- Olimpiadele și competițiile școlare pe discipline de studiu/domenii de instruire, interdisciplinare și transdisciplinare, au ca obiectiv general stimularea elevilor cu abilitați deosebite in domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic și in sport. Concursurile școlare promoveaza…

- Evenimentul va cuprinde discursuri ale personalitaților invitate, precum și o dubla lansare de carte. Colegiul Național “Cuza Voda”, Episcopia Hușilor, Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” și Cercul Militar Huși organizeaza, pe 26 martie, de la ora 11.30, la sala de spectacole a primariei, simpozionul…

- Procurorii DNA Constanta precizeaza ca cele sase persoane retinute vineri pentru santaj si camatarie au dat bani cu camata unor oameni de afaceri, dupa care ii santajau sa le remita sumele imprumutate la care adaugau dobanzi substantiale. Potrivit unui comunicat al DNA, Suliman Giuniet, Elvis Iasar…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis, marți, rezultatele concursului național de matematica aplicata ”Adolf Haimovici”, ce s-a desfașurat in 10 martie, in județul Alba. Nr. crt. NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI CLASA UNITATEA SCOLARA PROFIL PROFESOR LA CLASA S1 …

- Iulius Mall Suceava continua surprizele de Ziua Internaționala a Femeii! Cumparaturile sunt rasplatite cu premii, la Targul Handmade se gasesc sugestii de cadouri, iar prichindeii vor crea singuri darurile pentru mamici și bunici.

- }n primele doua luni, Loteria Romana a acordat castiguri in valoare de 37 milioane de euro, a informat compania. cele mai mari premii s-au inregistrat la categoria Loto 6/49, unde s-au inregistrat 70.140 de castiguri.

- Loteria Romana a acordat, in primele doua luni ale anului in curs, un numar de 1.183.842 de castiguri in valoare totala de aproximativ 37 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES. Conform sursei citate, in februarie, Loteria Romana a acordat peste 585.000 de castiguri…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- In perioada 26 februarie – 1 martie s-a desfasurat Campionatul National de schi alpin in Poiana Brasov, organizat de FRSB in colaborare cu MEN la categoriile HC, copii si cadeti, fiecare sportiv avand de efectuat cate 2 manse pentru fiecare proba de slalom S, slalom urias SU si combinata alpina CA.…

- Ziua Internaționala a Limbii Materne este o sarbatoare ținuta anual in intreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistica și culturala, precum și multilingvismul. In acest sens miercuri, 28 februarie 2018, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș,…

- «Grupa 2005» a Unirii Slobozia a participat, in perioada 23-25 februarie 2018, la «Enjoy Sports Winter Cup», turneu organizat la Brașov. La aceasta competiție s-au inscris 22 de echipe. Profesorul Ion Ionescu a inscris doua echipe, cea de-a doua fiind alcatuita in proporție de 70% din copii nascuți…

- Doua ansambluri de dansuri populare din Argeș, DOINA BASCOVULUI și DOINA CARCINOVULUI, au oferit luni un spectacol extraordinar, in cadrul emisiunii "La Maruța". Marele premiu a revenit dansatorilor din Bascov. Consiliul Judetean Arges a felicitat pe pagina de Facebook cele doua grupuri care fac…

- BERLINALA 2018. Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sâmbata seara.

- Peste 400 de participanți au dorit sa fie prezenți vineri seara la ,,Balul indragostiților”, eveniment organizat la Casa de Cultura din Cugir, cu ocazia ,,Dragobetelui”, de catre Colegiul Național ,,David Prodan” și Colegiul Tehnic ,,Ion D. Lazarescu” Cugir. Organizat in premiera de consiliile elevilor…

- Evenimentul a fost inscris de organizatori - enoriasi ai Parohiei „Sfintii Trei Ierarhi” din Galati - la Concursul National Artistic „Unirea – libertate si unitate”, initiat de Patriarhia Romana. Este de remarcat ca multi dintre membrii comitetului de organizare sunt ei insisi la varsta copilariei.

- Alexia & Matei, adica Alexia Urtoi și Matei Iancu, sunt cei mai tineri concurenți din istoria concursului Eurovision Romania. Alexia este eleva in clasa a IX-a la Colegiul Național, iar Matei, cu un an mai mare, studiaza la Colegiul “Costache Negruzzi” din Iași. Alexia & Matei vor canta in finala Selecției…

- Prima editie a Concertului caritabil „Franturi de zambete” a avut loc sambata, 17 februarie, la Galati. Evenimentul s-a desfasurat cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, in sala „Aula Magna” a Facultatii de Istorie, Filosofie si Teologie din cadrul Universitatii…

- Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti organizeaza astazi, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brancuși, a III-a ediție a Concursului de creatie si cultura generala „Brancusi – aproape de infinit”. Evenimentul va avea loc la Colegiul Național…

- Daca e februarie, e sah la Colegiul National ”Bethlen Gabor” din Aiud. Pentru al treilea an consecutiv, catedra de educatie fizica si sport a colegiului, in colaborare cu Asociatia Sportiva BGK Aiud si Casa Corpului Didactic Alba (prin implicarea directa a domnului director Deak Szekely Szilard Levente),…

- Scriitorul Mircea Cartarescu spune ca a primit cu mare emotie vestea ca a castigat premiul „Thomas Mann” pentru Literatura pe 2018, unul dintre cele mai prestigioase premii literare germane. "Tocmai am primit, cu mare emotie, vestea ca sunt castigatorul Premiului Thomas Mann pentru literatura in…

- Un iesean este de duminica mai bogat cu cateva milioane de euro. Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 9,325 milioane de lei, respectiv doua milioane de euro, a fost castigat in urma extragerii de duminica de un jucator din Iasi. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-042 din Iasi si a fost…

- Un profesor de sport este acuzat ca a fugit cu banii unor copii din Targu Mureș, pe care trebuia sa ii invețe sa se dea pe schiuri, intr-o tabara in Vatra Dornei. Profesorul de 45 de ani mai are antecedente de acest fel, la Colegiul Național „George Coșbuc” din Nasaud:

- In perioada 9-11 februarie, ARDOR - Asociația Romana de Dezbateri, Oratorie și Retorica, și Clubul de Dezbateri "CNPR Debate Club", in colaborare cu Colegiul Național "Petru Rareș","Interact Suceava – Bucovina" și "Rotary Club ...

- Peste trei milioane de pacienți sufera de prediabet, potrivit unui studiu PREDATORR desfașurat de Societatea Romana de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Despre diabet se spune ca este boala ca ucide fara dureri, insa inainte ca cineva sa aiba diabet, aproape intodeauna exista un prediabet, spun medicii.…

- Pentru unele persoane cafeaua este „combustibilul” care le ajuta sa iși inceapa ziua in forța sau sa alunge somnul atunci cand se simt lipsite de energie. Insa pentru alții, cafeaua inseamna o explozie de arome, așa ca adora sa incerce specialitați diferite de cafea cu fiecare ocazie. Daca te numeri…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- Dragostea fata de lectura si de carti este unul dintre cele mai mari daruri pe care orice adult le poate oferi unui copil. Ziua Cititului Impreuna a fost sarbatorita si la Resita de catre Biblioteca Judeteana „Paul Iorgovici“ Caras-Severin. In acest sens, azi, 1 ianuarie, Colegiul National…

- Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala a fost marcata astazi la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Targoviște prin atelierul „Fara Post-ul Elevii de la ”Constantin Cantacuzino” , la atelierul „Fara violența verbala” organizat de Asociația Be You apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Primaria municipiului Ploiești și Casa de Cultura „I. L. Caragiale”, in parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, Muzeul Memorial „I. L. Caragiale” si Colegiul Național „I. L. Caragiale” va invita marți, 30 ianuarie 2018, incepand cu orele 11.00, la evocarea scriitorului Ion Luca Caragiale, cu prilejul…

- In an centenar, PNL Dambovita si-a propus ca in fiecare luna sa organizeze un eveniment legat de un moment istoric. In luna ianuarie, ce putea fi mai frumos decat momentul 24 ianuarie 1859. Astfel, joi seara, 25 ianuarie 2018, Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviste a fost gazda evenimentului „Unirea…

- Starul retro R&B Bruno Mars a fost marele castigator al celei de-a 60-a gale Grammy, fiind recompensat cu sase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore "cel mai bun album" ("24K Magic"), "cea mai buna inregistrare" si "cel mai bun

- Doua echipe de elevi de la Colegiul National „Petru Rares" Suceava au fost premiate in cadrul Concursului de dezbateri științifice "Debats-toi", competitie organizata de Liceul Francez "Anna de Noailles" din Bucuresti, a V-a ediție.Dezbaterile s-au desfașurat in ...

- In cadrul proiectului educativ,,Unirea face puterea”, la coala Gimnaziala nr.3 Cugir a avut loc astazi un spectacol dedicat aniversarii Zilei Principatelor Romane”. O activitate cu scop patriotic in programul cultural educativ al școlii dedicat Centenarului istoric al Marii Uniri din 1918. Proiectul…

- Pe 20 ianuarie, de la ora17:00, patru coruri de copii, membre ale Programului Național Cantus Mundi, vor susține un recital la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzau,incadrul evenimentului „Serbarile Centenarului”ce marcheaza 100 de ani de activitate pedagogicaa Colegiului.

- Adolescenti cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani sunt invitati sa scrie o piesa intr-un act si sa o inscrie la cea de a patra editie a Concursului de dramaturgie New Drama, organizat de Teatrul Excelsior. Potrivit unui comunicat al Teatrului Excelsior, transmis marti AGERPRES, textele…

- Dezamagiti ca iarna nu le-a adus zapada, zeci de copii i-au cerut aseara lui Mos Craciun sa le trimita fulgi de nea. Micutii au organizat impreuna cu mamele lor un flash mob la targul de Craciun de pe strada 31 august.

- O echipa formata din cinci elevi de la Colegiul National Banatean si de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Timisoara s-a clasat pe locul al doilea, in finala unui concurs de robotica ZeroRobotics, organizat de NASA si de Agentia Spatiala Europeana, in SUA, la Massachusetts. Elevii au creat coduri…

- Un adevarat masacru s-a intamplat vineri seara, pe strazile din doua comune din Bistrita-Nasaud. Din primele informatii rezulta ca un tanar de 16 ani ar fi furat o camioneta, la volanul careia s-a urcat sub influenta alcoolului. El a facut sase victime, dintre care cinci copii.

- Ancheta in cazul cumplitului accident rutier produs azi-noapte pe DN10, in urma caruia o minora de 11 ani și-a pierdut viața, scoate la iveala detalii șocante. Individul care s-a urcat la volan baut și fara permis mai avea in mașina [...] citește mai mult Post-ul Detaliu ȘOCANT! Cați copii se mai aflau…

- Loteria Romana anunta intr-un comunicat ca a acordat in anul 2017 un numar de 6.671.358 de premii in valoare totala de peste 209,28 milioane de euro. In luna decembrie, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza ...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AGERPRES, citand AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Mare sarbatoare fotbalistica la Causeni! Membrul echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova, Igor Armas, a organizat in orasul sau natal a sasea editie a turneului de fotbal pentru copii. In acest an meciurile s-au disputat in sala, in format ”6 la 6”.