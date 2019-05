Stiri pe aceeasi tema

- Vitejia soldatilor romani in primul razboi mondial, mai ales in vara lui 1917, a fost remarcata si de presa straina. Jurnalistii britanici au elogiat jertfa taranilor-soldati din armata romana, mai ales in batalia de la Marasesti, acolo unde romanii au reusit sa opreasca ofensiva germana.

- Comisie de disciplina la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti Foto arhiva La Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti se întruneste vineri, Comisia de disciplina care va stabili sanctiunile pentru cele trei infirmiere care au agresat, verbal, pacientii. Anuntul a…

- Un barbat, in varsta de 80 de ani, din comuna Saulești, a fost amendat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca, in cursul anului trecut , pentru ca și-a construit un cavou, fara sa le intocmeasca muncitorilor contracte individuale de munca. Angajații octogenarului erau chiar niște sateni, iar sancțiunea…

- Ambasada SUA la București a transmis vineri un mesaj de Ziua Libertații Presei, spunand ca amenințarile adresate jurnaliștilor nu iși au locul intr-o societate democratica. Instituția face aluzie la cazul jurnalistei de investigație Emilia Șercan, care a primit un mesaj de amenințare cu moartea de la…

- Noaptea de Paște s-a desfașurat cu peripeții pentru cateva zeci de romani stabiliți in Anglia in orașul Wolverhampton, orașel apropiat de Birmingham. Potrivit unui martor cațiva petrecareți au incercat sa intre in biserica. Oamenii pareau sa fie beți. In momentul in care li s-a interzis acest lucru,…

- Scandalul medicilor falsi, declansat odata cu demascarea italianului Matteo Politi, acuzat ca a practicat illegal medicina in Romania, scoate la iveala hibe vechi ale sistemul medical romanesc. Piata operatiilor estetice care a luat proportii uriase in ultima vreme, este acum disecata de catre autoritati.…

- Ipoteza șocanta lansata, mai in gluma mai in serios, de un cunoscut economist de dreapta, profesor la ASE. Raspunzand inițiativelor PSD de a repatria aurul administrat de Banca Naționala a Romaniei, economistl se intreaba daca nu cumva politicienii vor sa mute rezerva din Anglia in Rusia.

- Evident, e o intrebare pur teoretica si chiar SF, pentru ca primarul nu "serveste" Spitalul de Pediatrie de aici, de la sat. El isi duce copiii la clinici private, prin Bucuresti, are medici "dedicati" si nu stie ce inseamna sa astepti ore in sir sa fii primit la o consultatie de 5 minute, sa fii intampinat…