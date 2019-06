Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de migranti au fost retinuti dupa trecerea ilegala a frontierei americane cu Mexicul in aprilie, un prag simbolic depasit pentru a doua luna consecutiv, a indicat miercuri politia americana pentru frontiera, citata de France Presse potrivit Agerpres. 'Cifrele noastre privind retinerile…

- Curtea de Apel Suceava a analizat ieri contestatiile depuse de cele doua persoane arestate la finalul saptamanii trecute pentru ca treceau migranti peste frontiera de stat, iar apoi le promiteau ca-i duc in Occident. Judecatorul de drepturi si libertati a mentinut masura luata la Tribunalul Suceava…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doi barbați cautati de autoritatile romane fiind condamnați la pedepse cu inchisoarea pentru infractiunea de talharie, respectiv loviri si violente. In data de 08.04.2019, in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota s-a…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, va efectua incepand de joi un turneu in America Latina, unde va face o escala de partea columbiana a frontierei cu Venezuela, intr-o incercare de a mentine pe linia de plutire campania Statelor Unite ale Americii vizand inlaturarea de la putere a presedintelui…

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…

- Un palestinian a fost ucis sambata dimineata de tiruri israeliene in timp ce manifesta la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, a anuntat Ministerul Sanatatii Hamas intr-un comunicat, in timp ce zeci de mii de palestinieni sunt asteptati sa participe la proteste in masa de-a lungul granitei pentru…

- Autoritatile bosniace se asteapta la o "escaladare" a numarului de migranti pe "ruta balcanica" in 2019, a declarat ministrul securitatii Dragan Mektic, care deplange lipsa unei "solutii europene" in acest sens, relateaza vineri France Presse preluata de Agerpres. Bosnia a fost crutata in timpul…