- Meteorologii au lansat, in urma cu cateva minute, o noua alerta cod portocaliu de vreme severa imediata. Furtuna violenta a ajuns la Timișoara. Ploile torențiale vor depași 35 – 40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vant puternic cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice. Alaturi de Timișoara…

- O noua alerta de vreme severa imediata a fost lansata, in aceasta dimineața, de metereologi. Aceștia au anunțat un cod galben de ceața pentru județul Caraș Severin, care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și local sub 50 de metri. Localitațile vizate sunt Oravița, Anina, Bozovici, Racașdia, Gradinari,…

- O furtuna insoțita de grindina de mari dimensiuni și ploi a maturat totul in cale, in orașul Dorohai din Botoșani! Imediat dupa ce furtuna s-a liniștit, locuitorii au crezut ca nu vad bine cand s-au uitat pe fereastra, caci totul arata absolut șocant!

- Ai o problema, cauți prin memoria ta sa vezi pe cine cunoști care ți-ar putea rezolva situația, sau pe cine știi care știe pe cineva care poate sa o dreaga rapid. Un sistem care a devenit atat de impamantenit incat la doctor sau la stat e posibil sa fie mai lunga coada pilelor decat cea normala.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, ca urmare a unei furtuni, sambata, mai multe acoperisuri au fost luate de vant, iar cativa copaci au fost doborati la pamant. Astfel, pompierii timiseni au intervenit pe str. Maresal Constantin Prezan, la acoperisul unui bloc,…

- Adniminstrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de vant puternic in zona de vest a țarii. Alerta de vreme severa imediata vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Se vor semnala, Local, intensificari ale vantului cu viteze de 55-75 km/h. Codul galben este valabil…

- O buna parte din țara se afla, pana maine, la ora 16.00, sub avertizare cod galben de vant și vijelii. Pana acum, in județul Arad au fost raportate mai multe incidente provocate de vantul puternic. Astfel, pe strada Nicolae Daraban din Arad un nuc a cedat in fața vantului puternic, s-a rupt și a cazut…