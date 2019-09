Aproape 1.500 de persoane au murit în Franța din cauza căldurii extreme din această vară Valul de caldura extrema care a lovit Franța in lunile iunie și iulie au provocat moartea a 1.435 de persoane, a anunțat ministrul Sanatații de la Paris, realizand un bilanț al uneia dintre cele mai negre veri din istoria Hexagonului. Din cele aproape 1500 de persoane, 567 au murit in primul val de canicula, de la finalul lunii iunie si inceputul lunii iulie, iar alte 868 au decedat in urma celui de-al doilea val, de la finalul lunii iulie, scrie BBC News. Agnes Buzyn a spus ca numarul deceselor din aceasta vara este mult mai mic decat cel inregistrat in vara lui 2003, cand 15.000 de persoane… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

