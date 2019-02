Stiri pe aceeasi tema

- Politistul din Iasi prins comercializand droguri a fost arestat. Cristian Danu aducea din strainatate droguri de mare risc comandate online de pe platforma "darknet". Mai mult, el a cultivat cannabis outdoor in judetul Vaslui si l-a vandut pe piata din Iasi. Comunicatul oficial: La data de 01.02.2019…

- Acesta a fost dus la cercetari joi seara, iar pe tot parcursul zilei de ieri a fost audiat de catre politistii de la antidrog si de procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Sursele noastre spun, de asemenea, ca politistul introducea…

- Trei barbati au fost prezentati, astazi, instantei cu propunerea de arestare preventiva fiind acuzati de trafic de droguri de risc in forma si introducere in țara de droguri de risc."S-a retinut faptul ca, in data de 28.01.2019, inculpatul I.M.I. a fost depistat in flagrant in timp ce introducea…

- 112 milioane de țigarete de contrabanda, blocate in 2018! Aproape o mie de persoane au fost reținute. Aceasta este valoarea țigarilor confiscate de autoritațile romane anul trecut, cu circa 25 la suta mai puține decat in anul precedent. Romania are cel mai ridicat nivel al contrabandei cu țigarete din…

- ARAD. Bilanțul Poliției Romane a vizat perioada 1 – 26 decembrie. In acest interval 475 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic și consum…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Rebricea, judetul Vaslui, la iesire spre judetul Iasi. Din primele informatii un autoturism a intrat intr un cap de pod. Potrivit ISU Vaslui, cinci persoane au fost ranite in accident, toate victimele fiind constiente. Nu sunt persoane…

- Meteorologii au avertizat, miercuri dimineața, ca in cursul dimineții de joi vor reveni ninsorile in București, iar pana atunci se va forma polei și ghețuș. „In intervalul 21 noiembrie, ora 08 – 22 noiembrie, ora 08 Vremea se va menține inchisa și rece, iar temporar va ploua, posibil insemnat cantitativ…

- DECES… Angajatul depozitului Cleopatra, din municipiul Vaslui, care a cazut de la inaltime, in urma cu doua zile, a decedat in aceasta dupa-amiaza, la un spital din Iasi. In ciuda eforturilor medicilor, barbatul in varsta de 31 de ani, nu a mai putut fi salvat. Din primele cercetari ale politistilor,…