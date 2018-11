Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat de Ziarul Financiar, pe baza informatiilor publicate de Institutul National de Statistica, cele mai tinere judete din Romania sunt: Suceava, Iasi, Vaslui, Ilfov si Bistrita-Nasaud in functie de ponderea tinerilor de sub 35 de ani in totalul populatiei. Botosani, Bacau,…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie, de 18.012, cu 496 copii mai multi fata de sfarsitul primului trimestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate ajunsese la 94.991 (mai mult cu 195…

- Prim ministrul Viorica Dancila, aflata sambata intr o vizita in judetul Vrancea, a declarat ca Romania se confrunta cu problema fortei de munca, in special cea calificata, si a punctat ca este important ca romanii plecati in strainatate sa fie adusi acasa, potrivit Agerpres.ro.Trebuie sa recunoastem…

- Romanii care pleaca la munca in strainatate trebuie sa fie foarte atenti la clauzele contractuale si sa negocieze cu firmele in cauza aceste prevederi. Afirmatia a fost facuta astazi, la Iasi, de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Ea a precizat ca in ultimii ani s-au inmultit…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in iulie, cand s-au pierdut 2.009 locuitori, fata de 1.654 in aceeasi luna a anului trecut, din cauza cresterii mortalitatii, in conditiile in care natalitatea a crescut, arata datele publicate luni de Institutul…

- Romanii sunt tot mai nemulțumiți de situația economica și polica din Romania și tot mai mulți aleg sa plece la munca in strainatate. Problema devine deja una acuta, pentru ca din țara pleaca tocmai romanii care constituie forța de munca care asigura taxele și impozitele din care se intreține statul.…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania numara…

