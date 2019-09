Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO/ 2.300 de elevi și preșcolari au luat startul in noul an de invațamant, la Cugir Peste 2300 de elevi și preșcolari apartinand școlilor gimnaziale și liceelor din Cugir au luat startul in noul an de invațamant. Cei mai multi dintre ei, aparțin Scolii Gimnaziale ,,Singidava”(660), …

- Primarul George Scripcaru, cei doi viceprimari si consilierii locali au participat astazi la ceremoniile de deschidere a noului an scolar din Brasov. Primarul, impreuna cu Inspectorul școlar general, d-na Ariana Bucur, au deschis anul scolar la Scoala Gimnaziala nr. 4 din cartierul Valea Cetații. ,,Dragi…

- Reprezentantii institutiilor de invatamant din orasul Ovidiu, alaturi de autoritatile publice locale, au facut un anunt important privind deschiderea anului scolar 2019 2020. Astfel, festivitatea de deschidere a anului scolar 2019 2020 va avea loc pe data de 9.09.2019, dupa urmatorul program: ora 8.00…

- ”Toate unitatile de invatamant din municipiul Zalau indeplinesc conditiile corespunzatoare pentru inceperea noul an scolar 2019-2020”. Asta a declarat edilul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, in cadrul unei conferinte de presa, prilejuita de inceperea noului an scolar. Acesta a precizat ca unitatile…

- Concursul este de dosare, criteriul de admitere fiind media la examenul de bacalaureat. Dosarele se pot depune la sediul central al Universitatii ”Dunarea de Jos” din Galati, la Departamentul pentru Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa.

- Elevii din ciclul primar, dar și cadrele didactice și nedidactice de la Scoala Gimnaziala nr.6 „Iacob Muresianu” și Liceului Teoretic “Johannes Honterus” vor avea la dispoziție o linie speciala de autobuz, care ii va aduce la școala, din cartiere. Este vorba despre un proiect-pilot care va fi implementat…

- Viceprimarul Cristian Ganea a efectuat o vizita de lucru in mai multe unitati de invatamant din municipiu, printre care Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" si gradinitele nr. 2 si "Nichita Stanescu", pentru a se asigura ca elevii si prescolarii vor intra in noul an in conditii de siguranta. "Pentru a ma…

- 20 de copii cu varste cuprinse intre 8 și 10 ani, elevi ai claselor II-IV la Școala Gimnaziala nr. 96, din Sectorul 4, au reprezentat Bucureștiul la turneul final de mini-handbal (mixt fete + baieți) al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, organizata la Constanța. In semn de mulțumire…