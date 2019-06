Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, vineri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Hunedoara. 11 oameni care s-au intoxicat cu fum au fost duși la spital, intre ei, o femeie gravida și trei copii.Potrivit primelor informații, 27 de persoane au fost evacuate…

- Politia a anuntat ca suspectul, un angajat cu vechime la Virginia Beach, a tras la intamplare in oameni, intr-o cladire publica. Tragatorul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost ucis intr-un schimb de focuri cu politia. Un ofiter a fost ranit de un glonte care i-a lovit vesta. Atacul a inceput…

- Peste 200.000 de oameni au semnat petiția pentru reglementarea de urgența a serviciilor de ridesharing, in mai puțin de doua zile. Solicitam Guvernului sa arate ca au auzit vocea consumatorilor și sa publice proiectul de OUG promis, arata un comunicat al Coaliției pentru Economie Digitala, informeaza…

- "Avem tineri care au inteles ca nu prin jigniri si nu prin violenta pot solutiona problemele din comunitate si din tara. Vreau sa le dau un sfat si vreau sa dau un sfat tuturor: sa fiti mandri ca sunteti membri ai PSD, pentru ca noi niciodata nu am luat masuri impotriva romanilor si nu vom lua masuri…

- Tribunalului Valcea a dispus inceperea procedurii generale a falimentului combinatului petrochimic Oltchim din Ramnicu Valcea, admitand astfel cererea formulata de consortiul de administratori judiciari Rominsolv SPRL si BDO Business Restructuring SPRL, potrivit unui comunicat transmis joi Bursei…

- In fiecare an, zeci de delfini sunt gasiti morti pe litoralul romanesc, fiind adusi la mal de valurile marii. Una dintre principalele cauze, spun reprezentantii organizatiilor de mediu, ar fi plasele pescarilor in care delfinii se prind accidental.

- Doua institutii bancare din Brazilia s-au aflat sub riscul de a fi jefuite, intamplarea transformandu-se rapid intr-un adevarat masacru. Zece persoane au fost impuscate de autoritati atunci cand au fost prinse ca voiau sa arunce in aer mai multe bancomate.